"אם אומרים לי לא לנהל משא ומתן – מה אני אמור לעשות? להילחם? הם יבואו ויכו שוב", אמר נשיא איראן והואשם כי הוא יוצר "דיכוטומיה שקרית"
דורון פסקין | 11 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא איראן קרא לדיאלוג עם המערב וספג ביקורת חריפה על "כניעה"
בנאום שנשא אתמול בלילה בפני עיתונאים לרגל "יום העיתונאי", התייחס נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לשורה של נושאים בוערים – בהם המצב הכלכלי, משבר המים והיחסים עם הקהילה הבין-לאומית.
בין היתר, קרא פזשכיאן לחידוש הדיאלוג עם המערב וציין כי "מי אמר שצריך לפחד מדיאלוג? אם אומרים לי לא לנהל משא ומתן – מה אני אמור לעשות? להילחם? הם יבואו ויכו שוב". הוא הדגיש כי קיום שיחות אינו שקול לכניעה, וכי כל מהלך מדיני יתבצע בתיאום מלא עם המנהיג העליון, עלי ח'מינאי.
דבריו עוררו תגובות חריפות במחנה השמרני. בין המבקרים בלט חוסיין שריעתמדארי, העורך הראשי של היומון "כיהאן", המקורב למשטר. הוא פרסם מאמר נוקב שבו האשים את פזשכיאן ביצירת "דיכוטומיה שקרית" בין מלחמה לבין כניעה, והציג חלופה שלישית – "דרך ההתנגדות". לטענתו, איראן הוכיחה כי היא מסוגלת לעמוד לבדה מול "התקפות כוללות של ארה"ב, המשטר הציוני ומדינות נאט"ו", ואף אילצה את אויביה "להתחנן להפסקת אש".
