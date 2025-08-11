נשיא איראן קרא לדיאלוג עם המערב וספג ביקורת חריפה על "כניעה"

בנאום שנשא אתמול בלילה בפני עיתונאים לרגל "יום העיתונאי", התייחס נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לשורה של נושאים בוערים – בהם המצב הכלכלי, משבר המים והיחסים עם הקהילה הבין-לאומית.

בין היתר, קרא פזשכיאן לחידוש הדיאלוג עם המערב וציין כי "מי אמר שצריך לפחד מדיאלוג? אם אומרים לי לא לנהל משא ומתן – מה אני אמור לעשות? להילחם? הם יבואו ויכו שוב". הוא הדגיש כי קיום שיחות אינו שקול לכניעה, וכי כל מהלך מדיני יתבצע בתיאום מלא עם המנהיג העליון, עלי ח'מינאי.