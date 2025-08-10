סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו
צוות מגזין אפוק | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
ראש הממשלה: "הנחיתי את צה"ל לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על העיר עזה"
• אחרי חודשים של משא ומתן עקר, התברר בוודאות שחמאס לא מעוניין בעסקה.
• הוא דבק בסרבנותו והעלה תנאים בלתי אפשריים, לא רק לדעתנו, גם לדעת ארה"ב, שכוללים בין השאר: נסיגה מוחלטת מהרצועה, כולל מציר פילדלפי, שחרור מחבלי נוח'בה, דרישה לערבויות בין-לאומיות כובלות שלא יאפשרו לצה"ל לחזור ללחימה. אלו תנאי כניעה שאף ממשלה אחראית לא תסכים לקבל.
• חמאס הוליך אותנו שולל ולכן השתכנעתי שהדרך היחידה להשיב את כל חטופינו היא הכרעת החמאס.
