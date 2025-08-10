 ראש הממשלה: "הנחיתי את צה"ל לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על העיר עזה"
סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו

צוות מגזין אפוק | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

• אחרי חודשים של משא ומתן עקר, התברר בוודאות שחמאס לא מעוניין בעסקה.

• הוא דבק בסרבנותו והעלה תנאים בלתי אפשריים, לא רק לדעתנו, גם לדעת ארה"ב, שכוללים בין השאר: נסיגה מוחלטת מהרצועה, כולל מציר פילדלפי, שחרור מחבלי נוח'בה, דרישה לערבויות בין-לאומיות כובלות שלא יאפשרו לצה"ל לחזור ללחימה. אלו תנאי כניעה שאף ממשלה אחראית לא תסכים לקבל.

• חמאס הוליך אותנו שולל ולכן השתכנעתי שהדרך היחידה להשיב את כל חטופינו היא הכרעת החמאס.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 10 באוגוסט 2025 | צילום מסך

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במסיבת העיתונאים היום
ראש הממשלה: "אני בוחן כרגע אפשרות של תביעה ממשלתית נגד ה'ניו יורק טיימס'"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לתקשורת הזרה

ציוד שנמצא בביתם של החשודים | משטרת ישראל
נחשפה חוליית טרור שתכננה לבצע פיגועים

צוות מגזין אפוק

בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד שלושה תושבי מזרח ירושלים שהקימו מעבדת נפץ בביתם ונתפסו לפני שהספיקו לממש את תוכניותיהם

היועץ הבכיר לעניינים בין-לאומיים של המנהיג העליון של איראן, עלי אכבר ולאיתי, 7 בנובמבר 2017
בכירים באיראן מזהירים: "מסדרון זנגזור" בדרום הקווקז לא יקום

דורון פסקין

במסגרת הצהרת עקרונות להסכם שלום בין אזרבייג'ן לארמניה הוכרז על הקמת מסדרון שיחבר את אזרבייג'ן עם מובלעת בשטח ארמני הסמוכה לאיראן ולטורקיה. בטהראן מזהירים: מדובר בפגיעה במעמדנו האזורי – ונפעל לסכלו

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בעצרת האו"ם, 26 בספטמבר 2024
דיווח: הרש"פ שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בחודש הבא

יוני בן מנחם

גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון אלערבי אלג'דיד, הנחשב לאחד משופרות ממשלת קטאר, כי הצעד נשקל בעבר והוקפא, אך כעת חוזר לסדר היום בשל המציאות הפוליטית הנוכחית

מנהיג סוריה אחמד א-שרע ומפקד הכוחות הכורדיים מזלום עבדי, 10 במרץ 2025 
משבר חדש במשא ומתן בין ממשלת סוריה ל-SDF על שילוב המיליציה במוסדות המדינה

דורון פסקין

המשטר הסורי ביטל את השתתפותו בשיחות התיווך עם המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. הממשלה האשימה את ה-SDF בחריגה מהסכמות שהושגו מוקדם יותר השנה

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 8 באוגוסט 2025
נמשכות הפגנות בלבנון של תומכי חיזבאללה נגד החלטת הממשלה

דורון פסקין

אמש הניפו מפגינים בעיר נבטיה וביישובים נוספים בדרום לבנון את דגלי אמל, חיזבאללה ואיראן. הצבא הלבנוני מזהיר מפני פעולות שיערערו את השלום האזרחי

