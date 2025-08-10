ראש הממשלה: "אני בוחן כרגע אפשרות של תביעה ממשלתית נגד ה'ניו יורק טיימס'"

• חמאס משעבד את תושבי עזה. הוא גונב את מזונם. הוא יורה בהם כשהם מנסים להגיע לאזורי ביטחון.

• שום מדינה לא יכולה להסכים לקיומו של ארגון טרור רצחני, ארגון שמחויב להשמדתה, במרחק נגיעה מאזרחיה. מטרתנו איננה לכבוש את עזה. מטרתנו היא לשחרר את עזה ממחבלי חמאס.