 ראש הממשלה: "אני בוחן כרגע אפשרות של תביעה ממשלתית נגד ה'ניו יורק טיימס'"
סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לתקשורת הזרה

צוות מגזין אפוק | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

 חמאס משעבד את תושבי עזה. הוא גונב את מזונם. הוא יורה בהם כשהם מנסים להגיע לאזורי ביטחון.

שום מדינה לא יכולה להסכים לקיומו של ארגון טרור רצחני, ארגון שמחויב להשמדתה, במרחק נגיעה מאזרחיה. מטרתנו איננה לכבוש את עזה. מטרתנו היא לשחרר את עזה ממחבלי חמאס.

נתניהו הציג חמישה עקרונות לסיום המלחמה: חמאס יניח את נשקו, ישחרר את כל החטופים שנותרו, עזה תהיה מפורזת, לישראל תהיה אחריות ביטחונית עליונה – תוקם רצועת ביטחון בגבול עזה עם ישראל כדי למנוע חדירות טרור בעתיד, בעזה יוקם ממשל אזרחי שיחפש לחיות בשלום עם ישראל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במסיבת העיתונאים היום

