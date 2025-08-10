סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לתקשורת הזרה
צוות מגזין אפוק | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
ראש הממשלה: "אני בוחן כרגע אפשרות של תביעה ממשלתית נגד ה'ניו יורק טיימס'"
• חמאס משעבד את תושבי עזה. הוא גונב את מזונם. הוא יורה בהם כשהם מנסים להגיע לאזורי ביטחון.
• שום מדינה לא יכולה להסכים לקיומו של ארגון טרור רצחני, ארגון שמחויב להשמדתה, במרחק נגיעה מאזרחיה. מטרתנו איננה לכבוש את עזה. מטרתנו היא לשחרר את עזה ממחבלי חמאס.
• נתניהו הציג חמישה עקרונות לסיום המלחמה: חמאס יניח את נשקו, ישחרר את כל החטופים שנותרו, עזה תהיה מפורזת, לישראל תהיה אחריות ביטחונית עליונה – תוקם רצועת ביטחון בגבול עזה עם ישראל כדי למנוע חדירות טרור בעתיד, בעזה יוקם ממשל אזרחי שיחפש לחיות בשלום עם ישראל.
