נחשפה חוליית טרור שתכננה לבצע פיגועים

בחודש שעבר עצרו שב"כ ומשטרת ישראל אב ובנו, תושבי כפר עקב שבמזרח ירושלים, בחשד שתכננו לבצע פיגועי טרור שונים – בהם פיגוע נגד אדם שסברו כי הוא טייס.

החקירה, שהתנהלה במשך חודשים, העלתה כי השניים עבדו בין היתר במסעדה ובבית אבות במרכז הארץ, ותכננו להניח מטעני חבלה במחסום בצפון ירושלים ולהפעילם נגד חיילים ושוטרים. לצורך כך רכשו כלי נשק, חומרי נפץ ורכיבים להכנת מטענים, אותם הרכיבו בדירות ששימשו כמעבדות חבלה, לאחר שלמדו את שיטות ההכנה מצפייה בסרטונים ברשת.