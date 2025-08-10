 נחשפה חוליית טרור שתכננה לבצע פיגועים
בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד שלושה תושבי מזרח ירושלים שהקימו מעבדת נפץ בביתם ונתפסו לפני שהספיקו לממש את תוכניותיהם

צוות מגזין אפוק | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

בחודש שעבר עצרו שב"כ ומשטרת ישראל אב ובנו, תושבי כפר עקב שבמזרח ירושלים, בחשד שתכננו לבצע פיגועי טרור שונים – בהם פיגוע נגד אדם שסברו כי הוא טייס.

החקירה, שהתנהלה במשך חודשים, העלתה כי השניים עבדו בין היתר במסעדה ובבית אבות במרכז הארץ, ותכננו להניח מטעני חבלה במחסום בצפון ירושלים ולהפעילם נגד חיילים ושוטרים. לצורך כך רכשו כלי נשק, חומרי נפץ ורכיבים להכנת מטענים, אותם הרכיבו בדירות ששימשו כמעבדות חבלה, לאחר שלמדו את שיטות ההכנה מצפייה בסרטונים ברשת.

האב אף יצר קשר עם ארגון טרור לשם מימון המטענים, אך המעצר קטע את הקשר. בהודעת שב"כ ומשטרת ישראל נמסר כי מספר חודשים לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", ביצע האב ירי סמוך לגדר ההפרדה ונמלט. הוא גם אימן את בנו בירי מכלי נשק שונים על גג ביתם. בשנה האחרונה תכנן הבן לבצע פיגוע ירי במועדון במרכז הארץ, אך התוכנית לא יצאה אל הפועל.

ציוד שנמצא בביתם של החשודים | משטרת ישראל

ציוד שנמצא בביתם של החשודים | צילום: משטרת ישראל

