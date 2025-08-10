 בכירים באיראן מזהירים: "מסדרון זנגזור" בדרום הקווקז לא יקום
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

במסגרת הצהרת עקרונות להסכם שלום בין אזרבייג'ן לארמניה הוכרז על הקמת מסדרון שיחבר את אזרבייג'ן עם מובלעת בשטח ארמני הסמוכה לאיראן ולטורקיה. בטהראן מזהירים: מדובר בפגיעה במעמדנו האזורי – ונפעל לסכלו

דורון פסקין | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

בכירים באיראן מזהירים: "מסדרון זנגזור" בדרום הקווקז לא יקום

עלי אכבר ולאיתי, היועץ הבכיר לעניינים בין-לאומיים של המנהיג העליון של איראן, ועמיד ידאללה ג’וואני, סגן מפקד ההכוונה הפוליטית של משמרות המהפכה, פרסמו אתמול והיום, כל אחד בתורו, אזהרות חריפות לנשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, ולראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן. זאת בעקבות הכרזה על הקמת "מסדרון זנגזור" בתיווך ארה"ב, שנכללה בסוף השבוע במסגרת הצהרת עקרונות להסכם שלום בין שתי המדינות.

המסדרון, שאמור להיות מופעל על ידי ארה"ב, יחבר את אזרבייג'ן עם מובלעת נחצ'יבאן – המופרדת כיום מהמדינה על ידי שטח ארמני וגובלת באיראן ובטורקיה.

ולאיתי אמר בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי איראן תבלום את הקמת המסדרון, מאחר שלדבריו מדובר באיום על ביטחון האזור ובשינוי סדרי הכוחות הגיאופוליטיים.

היועץ הבכיר לעניינים בין-לאומיים של המנהיג העליון של איראן, עלי אכבר ולאיתי, 7 בנובמבר 2017

היועץ הבכיר לעניינים בין-לאומיים של המנהיג העליון של איראן, עלי אכבר ולאיתי, 7 בנובמבר 2017 | צילום: GEORGE OURFALIAN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ציוד שנמצא בביתם של החשודים | משטרת ישראל
נחשפה חוליית טרור שתכננה לבצע פיגועים

צוות מגזין אפוק

בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד שלושה תושבי מזרח ירושלים שהקימו מעבדת נפץ בביתם ונתפסו לפני שהספיקו לממש את תוכניותיהם

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בעצרת האו"ם, 26 בספטמבר 2024
דיווח: הרש"פ שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בחודש הבא

יוני בן מנחם

גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון אלערבי אלג'דיד, הנחשב לאחד משופרות ממשלת קטאר, כי הצעד נשקל בעבר והוקפא, אך כעת חוזר לסדר היום בשל המציאות הפוליטית הנוכחית

מנהיג סוריה אחמד א-שרע ומפקד הכוחות הכורדיים מזלום עבדי, 10 במרץ 2025 
משבר חדש במשא ומתן בין ממשלת סוריה ל-SDF על שילוב המיליציה במוסדות המדינה

דורון פסקין

המשטר הסורי ביטל את השתתפותו בשיחות התיווך עם המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. הממשלה האשימה את ה-SDF בחריגה מהסכמות שהושגו מוקדם יותר השנה

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 8 באוגוסט 2025
נמשכות הפגנות בלבנון של תומכי חיזבאללה נגד החלטת הממשלה

דורון פסקין

אמש הניפו מפגינים בעיר נבטיה וביישובים נוספים בדרום לבנון את דגלי אמל, חיזבאללה ואיראן. הצבא הלבנוני מזהיר מפני פעולות שיערערו את השלום האזרחי

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 ביוני 2025
זלנסקי דוחה את הצעת טראמפ לחילופי שטחים עם רוסיה: "האוקראינים לא ימסרו את אדמתם לכובש"

דורון פסקין

יממה לאחר שנשיא ארה"ב העלה את האפשרות לחילופי שטחים כחלק מהסכם שלום, ואמר כי בכוונתו להיפגש בשבוע הבא עם נשיא רוסיה, הבהיר נשיא אוקראינה כי הריבונות הטריטוריאלית של אוקראינה מעוגנת בחוקה, ו"איש לא יסטה מכך"

ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ ונשיא אזרבייג'אן, אילהם אלייב, במעמד החתימה על הצהרת הכוונות בבית הלבן, 8 באוגוסט 2025
ארמניה ואזרבייג'ן חתמו על הצהרת עקרונות לסיום הסכסוך

דורון פסקין

בטקס חגיגי בבית הלבן הכריזו מנהיגי שתי המדינות על מסגרת עקרונית להפסקת הלחימה, לפתיחת הגבולות ולהקמת מסדרון סחר אזורי. כעת שתי המדינות ניצבות בפני משא ומתן לגיבוש הסכם שלום סופי

שתפו: