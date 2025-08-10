בכירים באיראן מזהירים: "מסדרון זנגזור" בדרום הקווקז לא יקום

עלי אכבר ולאיתי, היועץ הבכיר לעניינים בין-לאומיים של המנהיג העליון של איראן, ועמיד ידאללה ג’וואני, סגן מפקד ההכוונה הפוליטית של משמרות המהפכה, פרסמו אתמול והיום, כל אחד בתורו, אזהרות חריפות לנשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, ולראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן. זאת בעקבות הכרזה על הקמת "מסדרון זנגזור" בתיווך ארה"ב, שנכללה בסוף השבוע במסגרת הצהרת עקרונות להסכם שלום בין שתי המדינות.

המסדרון, שאמור להיות מופעל על ידי ארה"ב, יחבר את אזרבייג'ן עם מובלעת נחצ'יבאן – המופרדת כיום מהמדינה על ידי שטח ארמני וגובלת באיראן ובטורקיה.