במסגרת הצהרת עקרונות להסכם שלום בין אזרבייג'ן לארמניה הוכרז על הקמת מסדרון שיחבר את אזרבייג'ן עם מובלעת בשטח ארמני הסמוכה לאיראן ולטורקיה. בטהראן מזהירים: מדובר בפגיעה במעמדנו האזורי – ונפעל לסכלו
דורון פסקין | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
בכירים באיראן מזהירים: "מסדרון זנגזור" בדרום הקווקז לא יקום
עלי אכבר ולאיתי, היועץ הבכיר לעניינים בין-לאומיים של המנהיג העליון של איראן, ועמיד ידאללה ג’וואני, סגן מפקד ההכוונה הפוליטית של משמרות המהפכה, פרסמו אתמול והיום, כל אחד בתורו, אזהרות חריפות לנשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, ולראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן. זאת בעקבות הכרזה על הקמת "מסדרון זנגזור" בתיווך ארה"ב, שנכללה בסוף השבוע במסגרת הצהרת עקרונות להסכם שלום בין שתי המדינות.
המסדרון, שאמור להיות מופעל על ידי ארה"ב, יחבר את אזרבייג'ן עם מובלעת נחצ'יבאן – המופרדת כיום מהמדינה על ידי שטח ארמני וגובלת באיראן ובטורקיה.
ולאיתי אמר בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי איראן תבלום את הקמת המסדרון, מאחר שלדבריו מדובר באיום על ביטחון האזור ובשינוי סדרי הכוחות הגיאופוליטיים.
