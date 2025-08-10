דיווח: הרש"פ שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בחודש הבא

ההנהגה הפלסטינית בוחנת ברצינות את האפשרות להפוך את הרשות הפלסטינית למדינה, ולהכריז על כך באופן חד-צדדי במהלך כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר 2025. כך מסרו גורמים בכירים ברש"פ לעיתון הקטארי "אלערבי אלג'דיד", הנחשב לאחד מהשופרות של ממשלת קטאר.

גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, צפוי לבצע את ההכרזה באופן חד-צדדי. לדברי אותו גורם, הצעד הזה יחייב הכרזה חוקתית מקדימה מטעם הנשיאות הפלסטינית, לצד קביעת מועד מדויק לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית (מל"פ). ההצהרה החוקתית, שתפורסם על ידי עבאס, תגדיר את גבולות המדינה, אופייה, תוכנה ואדניה החוקתיים עד להשלמת אישור החוקה הפלסטינית.