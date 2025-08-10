 דיווח: הרש"פ שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בחודש הבא
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון אלערבי אלג'דיד, הנחשב לאחד משופרות ממשלת קטאר, כי הצעד נשקל בעבר והוקפא, אך כעת חוזר לסדר היום בשל המציאות הפוליטית הנוכחית

יוני בן מנחם | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: הרש"פ שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בחודש הבא

ההנהגה הפלסטינית בוחנת ברצינות את האפשרות להפוך את הרשות הפלסטינית למדינה, ולהכריז על כך באופן חד-צדדי במהלך כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר 2025. כך מסרו גורמים בכירים ברש"פ לעיתון הקטארי "אלערבי אלג'דיד", הנחשב לאחד מהשופרות של ממשלת קטאר.

גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, צפוי לבצע את ההכרזה באופן חד-צדדי. לדברי אותו גורם, הצעד הזה יחייב הכרזה חוקתית מקדימה מטעם הנשיאות הפלסטינית, לצד קביעת מועד מדויק לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית (מל"פ). ההצהרה החוקתית, שתפורסם על ידי עבאס, תגדיר את גבולות המדינה, אופייה, תוכנה ואדניה החוקתיים עד להשלמת אישור החוקה הפלסטינית.

בעניין הבחירות למועצה הלאומית, הגוף המייצג את "הפרלמנט של פלסטין", הבהיר הגורם הפלסטיני הבכיר כי הן יתקיימו פעם אחת בלבד, וכי לא יתקיימו כל בחירות נוספות, לרבות למועצה המחוקקת. הוא ציין כי ייתכן שההכרזה על הפיכת הרש"פ למדינה תיעשה עוד לפני מועד הבחירות למל"פ, שעל פי הצהרתו של עבאס אמורות להתקיים לפני סוף השנה.

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בעצרת האו"ם, 26 בספטמבר 2024

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בעצרת האו"ם, 26 בספטמבר 2024 | צילום: Stephanie Keith/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מנהיג סוריה אחמד א-שרע ומפקד הכוחות הכורדיים מזלום עבדי, 10 במרץ 2025 
משבר חדש במשא ומתן בין ממשלת סוריה ל-SDF על שילוב המיליציה במוסדות המדינה

דורון פסקין

המשטר הסורי ביטל את השתתפותו בשיחות התיווך עם המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. הממשלה האשימה את ה-SDF בחריגה מהסכמות שהושגו מוקדם יותר השנה

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות, 8 באוגוסט 2025
נמשכות הפגנות בלבנון של תומכי חיזבאללה נגד החלטת הממשלה

דורון פסקין

אמש הניפו מפגינים בעיר נבטיה וביישובים נוספים בדרום לבנון את דגלי אמל, חיזבאללה ואיראן. הצבא הלבנוני מזהיר מפני פעולות שיערערו את השלום האזרחי

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 ביוני 2025
זלנסקי דוחה את הצעת טראמפ לחילופי שטחים עם רוסיה: "האוקראינים לא ימסרו את אדמתם לכובש"

דורון פסקין

יממה לאחר שנשיא ארה"ב העלה את האפשרות לחילופי שטחים כחלק מהסכם שלום, ואמר כי בכוונתו להיפגש בשבוע הבא עם נשיא רוסיה, הבהיר נשיא אוקראינה כי הריבונות הטריטוריאלית של אוקראינה מעוגנת בחוקה, ו"איש לא יסטה מכך"

ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ ונשיא אזרבייג'אן, אילהם אלייב, במעמד החתימה על הצהרת הכוונות בבית הלבן, 8 באוגוסט 2025
ארמניה ואזרבייג'ן חתמו על הצהרת עקרונות לסיום הסכסוך

דורון פסקין

בטקס חגיגי בבית הלבן הכריזו מנהיגי שתי המדינות על מסגרת עקרונית להפסקת הלחימה, לפתיחת הגבולות ולהקמת מסדרון סחר אזורי. כעת שתי המדינות ניצבות בפני משא ומתן לגיבוש הסכם שלום סופי

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, 28 ביולי 2025 | צילום: Sean Gallup/Getty Images
גרמניה הטילה איסור חלקי על ייצוא נשק לישראל 

דורון פסקין

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הצהיר כי הצעד ננקט בעקבות החלטת ישראל לכבוש את הרצועה: "תיווצר מציאות קשה אף יותר ממה שקרה עד כה ברצועת עזה"

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות הלילה
שר המשפטים הלבנוני: "הרכבת להגבלת אחזקת הנשק במדינה כבר יצאה לדרך"

דורון פסקין

תומכי חיזבאללה הפגינו הלילה בביירות, דרום לבנון ובבקעא. עון נאם בכנס כלכלי במדינה: "הדרך קשה, אך הרפורמה כבר החלה"

שתפו: