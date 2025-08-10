גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון אלערבי אלג'דיד, הנחשב לאחד משופרות ממשלת קטאר, כי הצעד נשקל בעבר והוקפא, אך כעת חוזר לסדר היום בשל המציאות הפוליטית הנוכחית
יוני בן מנחם | 10 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: הרש"פ שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בחודש הבא
ההנהגה הפלסטינית בוחנת ברצינות את האפשרות להפוך את הרשות הפלסטינית למדינה, ולהכריז על כך באופן חד-צדדי במהלך כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר 2025. כך מסרו גורמים בכירים ברש"פ לעיתון הקטארי "אלערבי אלג'דיד", הנחשב לאחד מהשופרות של ממשלת קטאר.
גורם פלסטיני בכיר אמר לעיתון כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, צפוי לבצע את ההכרזה באופן חד-צדדי. לדברי אותו גורם, הצעד הזה יחייב הכרזה חוקתית מקדימה מטעם הנשיאות הפלסטינית, לצד קביעת מועד מדויק לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית (מל"פ). ההצהרה החוקתית, שתפורסם על ידי עבאס, תגדיר את גבולות המדינה, אופייה, תוכנה ואדניה החוקתיים עד להשלמת אישור החוקה הפלסטינית.
בעניין הבחירות למועצה הלאומית, הגוף המייצג את "הפרלמנט של פלסטין", הבהיר הגורם הפלסטיני הבכיר כי הן יתקיימו פעם אחת בלבד, וכי לא יתקיימו כל בחירות נוספות, לרבות למועצה המחוקקת. הוא ציין כי ייתכן שההכרזה על הפיכת הרש"פ למדינה תיעשה עוד לפני מועד הבחירות למל"פ, שעל פי הצהרתו של עבאס אמורות להתקיים לפני סוף השנה.
