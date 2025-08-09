המשטר הסורי ביטל את השתתפותו בשיחות התיווך עם המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. הממשלה האשימה את ה-SDF בחריגה מהסכמות שהושגו מוקדם יותר השנה
דורון פסקין | 9 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
משבר חדש במשא ומתן בין ממשלת סוריה ל-SDF על שילוב המיליציה במוסדות המדינה
העימות בין ממשלת סוריה לכוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) החריף היום, לאחר שהמשטר בדמשק הודיע על ביטול השתתפותו בפגישות התיווך שתוכננו בפריז.
ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.
החלטת המשטר התקבלה בעקבות ועידת "אחדות העמדה של צפון-מזרח סוריה", שארגנה SDF ביום שישי בעיר חסכה, ובה השתתפו נציגים ממגזרים שונים בחברה הסורית, בהם המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, חִכּמת אל-הג'רי, שהצטרף בשיחת וידאו. אל־הג'רי נתפס בדמשק כגורם עוין, בין השאר בשל תפקידו בעימות האלים בחודש שעבר בין הדרוזים לכוחות המשויכים למשטר במחוז סווידא.
