משבר חדש במשא ומתן בין ממשלת סוריה ל-SDF על שילוב המיליציה במוסדות המדינה

העימות בין ממשלת סוריה לכוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) החריף היום, לאחר שהמשטר בדמשק הודיע על ביטול השתתפותו בפגישות התיווך שתוכננו בפריז.

ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.