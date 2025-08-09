 משבר חדש במשא ומתן בין ממשלת סוריה ל-SDF על שילוב המיליציה במוסדות המדינה
המשטר הסורי ביטל את השתתפותו בשיחות התיווך עם המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. הממשלה האשימה את ה-SDF בחריגה מהסכמות שהושגו מוקדם יותר השנה

דורון פסקין | 9 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

משבר חדש במשא ומתן בין ממשלת סוריה ל-SDF על שילוב המיליציה במוסדות המדינה

העימות בין ממשלת סוריה לכוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) החריף היום, לאחר שהמשטר בדמשק הודיע על ביטול השתתפותו בפגישות התיווך שתוכננו בפריז.

ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.

החלטת המשטר התקבלה בעקבות ועידת "אחדות העמדה של צפון-מזרח סוריה", שארגנה SDF ביום שישי בעיר חסכה, ובה השתתפו נציגים ממגזרים שונים בחברה הסורית, בהם המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, חִכּמת אל-הג'רי, שהצטרף בשיחת וידאו. אל־הג'רי נתפס בדמשק כגורם עוין, בין השאר בשל תפקידו בעימות האלים בחודש שעבר בין הדרוזים לכוחות המשויכים למשטר במחוז סווידא.

מנהיג סוריה אחמד א-שרע ומפקד הכוחות הכורדיים מזלום עבדי, 10 במרץ 2025 

מנהיג סוריה, אחמד א-שרע, ומפקד כוחות סוריה הדמוקרטית, מזלום עבדי, 10 במרץ 2025 | צילום מסך

