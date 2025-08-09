זלנסקי דוחה את הצעת טראמפ לחילופי שטחים עם רוסיה: "האוקראינים לא ימסרו את אדמתם לכובש"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, דחה היום באופן חד וברור את הצעת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לקיים שיחות שלום בין רוסיה לאוקראינה שיכללו "החלפת שטחים".

בהודעה פומבית שפרסם בחשבון הטלגרם שלו, הבהיר זלנסקי כי הריבונות הטריטוריאלית של אוקראינה מעוגנת בחוקה, וכי "איש לא יסטה מכך, ואיש גם לא יוכל לעשות זאת".