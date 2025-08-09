 זלנסקי דוחה את הצעת טראמפ לחילופי שטחים עם רוסיה: "האוקראינים לא ימסרו את אדמתם לכובש"
יממה לאחר שנשיא ארה"ב העלה את האפשרות לחילופי שטחים כחלק מהסכם שלום, ואמר כי בכוונתו להיפגש בשבוע הבא עם נשיא רוסיה, הבהיר נשיא אוקראינה כי הריבונות הטריטוריאלית של אוקראינה מעוגנת בחוקה, ו"איש לא יסטה מכך"

דורון פסקין | 9 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, דחה היום באופן חד וברור את הצעת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לקיים שיחות שלום בין רוסיה לאוקראינה שיכללו "החלפת שטחים".

בהודעה פומבית שפרסם בחשבון הטלגרם שלו, הבהיר זלנסקי כי הריבונות הטריטוריאלית של אוקראינה מעוגנת בחוקה, וכי "איש לא יסטה מכך, ואיש גם לא יוכל לעשות זאת".

דבריו של זלנסקי נאמרו יממה לאחר שטראמפ העלה את האפשרות לחלוקת שטחים כחלק מהסכם שלום, והודיע כי בכוונתו להיפגש עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ב-15 באוגוסט באלסקה – פגישה שבה צפויה המלחמה באוקראינה לעמוד במוקד הדיון.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 ביוני 2025

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 24 ביוני 2025 | צילום: Omar Havana/Getty Images

