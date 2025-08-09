אמש הניפו מפגינים בעיר נבטיה וביישובים נוספים בדרום לבנון את דגלי אמל, חיזבאללה ואיראן. הצבא הלבנוני מזהיר מפני פעולות שיערערו את השלום האזרחי
דורון פסקין | 9 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
נמשכות הפגנות בלבנון של תומכי חיזבאללה נגד החלטת הממשלה
צבא לבנון פרסם היום אזהרה לאזרחי המדינה מפני "צעדים חסרי אחריות" שעלולים לסכן את ביטחונה, זאת ברקע קריאות ברשתות החברתיות להמשיך בהפגנות נגד החלטת הממשלה לאמץ את המתווה האמריקני לפירוק חיזבאללה מנשקו.
בהודעה הרשמית הבהיר הצבא כי לא יאפשר הפרות סדר, חסימת כבישים או פגיעה ברכוש, וקרא לשמור על אחדות לאומית בתקופה זו. הצבא הדגיש כי הוא מכבד את חופש הביטוי וההפגנה, אך לא יסבול פעולות "שיערערו את השלום האזרחי".
האזהרה מגיעה לאחר שלושה ימי מחאות של תומכי חיזבאללה ותנועת אמל, שכללו צעדות רכובות על כלי רכב ואופנועים בפרברים הדרומיים של ביירות, בכפרים ובעיירות בדרום ובאזור הבקעא, במחאה על החלטת הממשלה להגביל את הנשק לכוחות המדינה בלבד.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו