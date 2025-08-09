נמשכות הפגנות בלבנון של תומכי חיזבאללה נגד החלטת הממשלה

צבא לבנון פרסם היום אזהרה לאזרחי המדינה מפני "צעדים חסרי אחריות" שעלולים לסכן את ביטחונה, זאת ברקע קריאות ברשתות החברתיות להמשיך בהפגנות נגד החלטת הממשלה לאמץ את המתווה האמריקני לפירוק חיזבאללה מנשקו.

בהודעה הרשמית הבהיר הצבא כי לא יאפשר הפרות סדר, חסימת כבישים או פגיעה ברכוש, וקרא לשמור על אחדות לאומית בתקופה זו. הצבא הדגיש כי הוא מכבד את חופש הביטוי וההפגנה, אך לא יסבול פעולות "שיערערו את השלום האזרחי".