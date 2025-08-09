בטקס חגיגי בבית הלבן הכריזו מנהיגי שתי המדינות על מסגרת עקרונית להפסקת הלחימה, לפתיחת הגבולות ולהקמת מסדרון סחר אזורי. כעת שתי המדינות ניצבות בפני משא ומתן לגיבוש הסכם שלום סופי
דורון פסקין | 9 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
ארמניה ואזרבייג'ן חתמו על הצהרת עקרונות לסיום הסכסוך
בטקס חגיגי בבית הלבן, בנוכחות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חתמו הלילה ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, ונשיא אזרבייג׳ן, אילהם אלייב, על הצהרה משותפת המסמלת את סיומו של סכסוך עקוב מדם שנמשך עשרות שנים בין שתי המדינות. לצד ההצהרה נחתמו גם הסכמים כלכליים עם ארה״ב, שנועדו לממש את פוטנציאל הסחר והפיתוח בדרום הקווקז, כך נמסר מהבית הלבן.
טראמפ, שהוביל את המהלך, כינה את שני המנהיגים ״חכמים מאוד״ והדגיש כי ייזכרו בהיסטוריה כמי שפעלו למען השלום. לדבריו, שני הצדדים מתחייבים ״להפסיק את הלחימה לצמיתות, לפתוח את המסחר, התיירות והקשרים הדיפלומטיים, ולכבד את הריבונות והשלום של כל מדינה״.
פשיניאן ואלייב הצהירו על רצונם ״לכתוב פרק חדש ומואר״ ביחסים הבילטרליים, תוך הבטחת עתיד בטוח לדורות הבאים. ההסכם מגיע לאחר שב-2023 חזר חבל נגורנו קרבאך לשליטה אזרית מלאה, תוך גירוש רוב תושביו הארמנים – נקודת שיא בסכסוך שהחל בסוף שנות ה-80. ההסכם נתפס כהישג דיפלומטי משמעותי עבור טראמפ, כאשר שני המנהיגים אף הביעו בטקס תמיכה במועמדותו לפרס נובל לשלום.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו