ארמניה ואזרבייג'ן חתמו על הצהרת עקרונות לסיום הסכסוך

בטקס חגיגי בבית הלבן, בנוכחות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חתמו הלילה ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, ונשיא אזרבייג׳ן, אילהם אלייב, על הצהרה משותפת המסמלת את סיומו של סכסוך עקוב מדם שנמשך עשרות שנים בין שתי המדינות. לצד ההצהרה נחתמו גם הסכמים כלכליים עם ארה״ב, שנועדו לממש את פוטנציאל הסחר והפיתוח בדרום הקווקז, כך נמסר מהבית הלבן.

טראמפ, שהוביל את המהלך, כינה את שני המנהיגים ״חכמים מאוד״ והדגיש כי ייזכרו בהיסטוריה כמי שפעלו למען השלום. לדבריו, שני הצדדים מתחייבים ״להפסיק את הלחימה לצמיתות, לפתוח את המסחר, התיירות והקשרים הדיפלומטיים, ולכבד את הריבונות והשלום של כל מדינה״.