תומכי חיזבאללה הפגינו הלילה בביירות, דרום לבנון ובבקעא. עון נאם בכנס כלכלי במדינה: "הדרך קשה, אך הרפורמה כבר החלה"
דורון פסקין | 8 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
שר המשפטים הלבנוני: "הרכבת להגבלת אחזקת הנשק במדינה כבר יצאה לדרך"
אתמול אישרה ממשלת לבנון ברוב קולות את "היעדים הכלליים" שנכללו במסמך שהציג בפניה שליח הממשל האמריקני, השגריר תומאס ברק. המסמך קובע כי הנשק במדינה יישאר בידי כוחות הביטחון הלבנוניים בלבד, וזאת בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה מהעמדות שתפסה בדרום לבנון במהלך המערכה האחרונה מול חיזבאללה.
שר ההסברה הלבנוני, פול מרקוס, מסר בתדרוך לעיתונאים כי הממשלה "אישרה שלא תאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה, וכי צבא לבנון ייפרס באזורי הגבול".
לאחר החלטת הממשלה הופצו ברשת תיעודים של פעילי חיזבאללה רכובים על אופנועים ומניפים דגלי הארגון בשכונת א-רוויס שבדאחיה ושל מפגינים בשכונת הדאחיה שמניפים את דגלי חיזבאללה. במהלך הלילה התקיימו הפגנות מחאה מצד תומכי חיזבאללה בביירות, בבקעא ובדרום לבנון.
