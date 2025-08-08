שר המשפטים הלבנוני: "הרכבת להגבלת אחזקת הנשק במדינה כבר יצאה לדרך"

אתמול אישרה ממשלת לבנון ברוב קולות את "היעדים הכלליים" שנכללו במסמך שהציג בפניה שליח הממשל האמריקני, השגריר תומאס ברק. המסמך קובע כי הנשק במדינה יישאר בידי כוחות הביטחון הלבנוניים בלבד, וזאת בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה מהעמדות שתפסה בדרום לבנון במהלך המערכה האחרונה מול חיזבאללה.

שר ההסברה הלבנוני, פול מרקוס, מסר בתדרוך לעיתונאים כי הממשלה "אישרה שלא תאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה, וכי צבא לבנון ייפרס באזורי הגבול".