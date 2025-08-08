 שר המשפטים הלבנוני: "הרכבת להגבלת אחזקת הנשק במדינה כבר יצאה לדרך"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

תומכי חיזבאללה הפגינו הלילה בביירות, דרום לבנון ובבקעא. עון נאם בכנס כלכלי במדינה: "הדרך קשה, אך הרפורמה כבר החלה"

דורון פסקין | 8 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

שר המשפטים הלבנוני: "הרכבת להגבלת אחזקת הנשק במדינה כבר יצאה לדרך"

אתמול אישרה ממשלת לבנון ברוב קולות את "היעדים הכלליים" שנכללו במסמך שהציג בפניה שליח הממשל האמריקני, השגריר תומאס ברק. המסמך קובע כי הנשק במדינה יישאר בידי כוחות הביטחון הלבנוניים בלבד, וזאת בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה מהעמדות שתפסה בדרום לבנון במהלך המערכה האחרונה מול חיזבאללה.

שר ההסברה הלבנוני, פול מרקוס, מסר בתדרוך לעיתונאים כי הממשלה "אישרה שלא תאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה, וכי צבא לבנון ייפרס באזורי הגבול".

לאחר החלטת הממשלה הופצו ברשת תיעודים של פעילי חיזבאללה רכובים על אופנועים ומניפים דגלי הארגון בשכונת א-רוויס שבדאחיה ושל מפגינים בשכונת הדאחיה שמניפים את דגלי חיזבאללה. במהלך הלילה התקיימו הפגנות מחאה מצד תומכי חיזבאללה בביירות, בבקעא ובדרום לבנון.

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות הלילה

הפגנה של תומכי חיזבאללה בביירות הלילה | צילום: IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר
פינוי העיר עזה צפוי להימשך כחודשיים; ישראל משאירה אופציה לעסקת חטופים

יוני בן מנחם

לפי גורמי ביטחון בכירים, צה"ל החל לרכז כוחות גדולים וציוד בגבול הרצועה לקראת המבצע. פרטים נוספים על החלטת הקבינט הלילה

ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת קבינט
הקבינט אישר הלילה את התוכנית להמשך המלחמה – "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה"

צוות מגזין אפוק

שרי הקבינט אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו והגדירו את היעדים לסיום המלחמה הכוללים בין היתר את פירוז הרצועה, פירוק חמאס מנשקו והשבת כל החטופים

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, נפגש בביירות עם שליח ארה"ב, תומאס ברק, 7 ביולי 2025
ממשלת לבנון: לא תתאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה

דורון פסקין

צבא לבנון החל להיערך בפריסה מוגברת בנקודות רגישות ברובע דאחיה, בעוד פעילי חיזבאללה יצאו להפגין; בהודעה שפרסמה הסיעה הפרלמנטרית של ארגון הטרור נמסר: "חיזבאללה לא יכיר בכל החלטה ממשלתית בעניין נסיגה או פירוק הנשק"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהערכת מצב היום
הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"

צוות מגזין אפוק

לפני ישיבת הקבינט הצפויה בהמשך היום, קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב של פורום המטה הכללי

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, וחברי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו

דורון פסקין

לפי רשת אלערבייה הסעודית, ממשלת לבנון גיבשה לוח זמנים שיבוצע בשלושה שלבים, זאת בהתאם למסמך הדרישות האמריקני ובתמורה לנסיגה ישראלית מדרום המדינה

מאגר הגז לוויתן
עסקה בשווי של כ-35 מיליארד דולר: שותפות לוויתן הישראלית תגדיל את אספקת הגז למצרים

דורון פסקין

ההסכם החדש יאפשר הזרמת גז טבעי משדה הגז לוויתן למצרים בכמות של כ-130 מיליארד מטרים מעוקבים עד 2040, ויאפשר למצרים להחזיר את מפעלי ההנזלה שלה לפעילות מלאה

שתפו: