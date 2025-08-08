 פינוי העיר עזה צפוי להימשך כחודשיים; ישראל משאירה אופציה לעסקת חטופים
לפי גורמי ביטחון בכירים, צה"ל החל לרכז כוחות גדולים וציוד בגבול הרצועה לקראת המבצע. פרטים נוספים על החלטת הקבינט הלילה

יוני בן מנחם | 8 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

הדיון בקבינט ערך יותר מ-10 שעות. בסיומו אישרו השרים את הצעת ראש הממשלה לכיבוש האזורים ברצועה שעדיין לא בשליטת צה"ל. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי במהלך הדיון הזהיר הרמטכ"ל, אייל זמיר, כי כיבוש עזה יסכן את חיי החטופים, ויגרום לשחיקה גדולה של הכוחות.

אותם גורמים מציינים כי בעיר עזה ישנה אוכלוסייה של כמיליון איש. פינוי העיר עזה מאוכלוסייה אמור להיערך כחודשיים ולהסתיים עד ה-7 באוקטובר לכל המאוחר. לאחר מכן צפויה ישראל לתת אולטימטום לחמאס להיכנע. אם הוא יסרב – כוחות צה"ל יכנסו לעיר.

המבצע יתבצע בהדרגה. תחילה העיר עזה ורק אחר כך מחנות המרכז. גורמים בכירים מציינים כי למרות ההחלטה לצאת למבצע המתוכנן, ישראל משאירה חלון פתוח למשא ומתן עם חמאס לעסקת חטופים.

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ

