פינוי העיר עזה צפוי להימשך כחודשיים; ישראל משאירה אופציה לעסקת חטופים

הדיון בקבינט ערך יותר מ-10 שעות. בסיומו אישרו השרים את הצעת ראש הממשלה לכיבוש האזורים ברצועה שעדיין לא בשליטת צה"ל. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי במהלך הדיון הזהיר הרמטכ"ל, אייל זמיר, כי כיבוש עזה יסכן את חיי החטופים, ויגרום לשחיקה גדולה של הכוחות.

אותם גורמים מציינים כי בעיר עזה ישנה אוכלוסייה של כמיליון איש. פינוי העיר עזה מאוכלוסייה אמור להיערך כחודשיים ולהסתיים עד ה-7 באוקטובר לכל המאוחר. לאחר מכן צפויה ישראל לתת אולטימטום לחמאס להיכנע. אם הוא יסרב – כוחות צה"ל יכנסו לעיר.