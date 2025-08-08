שרי הקבינט אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו והגדירו את היעדים לסיום המלחמה הכוללים בין היתר את פירוז הרצועה, פירוק חמאס מנשקו והשבת כל החטופים
צוות מגזין אפוק | 8 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
הקבינט אישר הלילה את התוכנית להמשך המלחמה – "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה"
הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אתמול כדי להחליט על התוכנית להמשך הלחימה ברצועת עזה. לאחר דיון שנמשך שעות ארוכות הוחלט לאמץ את הצעת ראש הממשלה ללכת לכיבוש עזה.
בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה, מעט לפני השעה 5:00 בבוקר, נמסר כי "הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה להכרעת החמאס. צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".
בהודעה נמסר כי "הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה:
