 הקבינט אישר הלילה את התוכנית להמשך המלחמה - "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שרי הקבינט אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו והגדירו את היעדים לסיום המלחמה הכוללים בין היתר את פירוז הרצועה, פירוק חמאס מנשקו והשבת כל החטופים

צוות מגזין אפוק | 8 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

הקבינט אישר הלילה את התוכנית להמשך המלחמה – "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה"

הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אתמול כדי להחליט על התוכנית להמשך הלחימה ברצועת עזה. לאחר דיון שנמשך שעות ארוכות הוחלט לאמץ את הצעת ראש הממשלה ללכת לכיבוש עזה.

בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה, מעט לפני השעה 5:00 בבוקר, נמסר כי "הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה להכרעת החמאס. צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

בהודעה נמסר כי "הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה:

ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת קבינט

ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת קבינט | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, נפגש בביירות עם שליח ארה"ב, תומאס ברק, 7 ביולי 2025
ממשלת לבנון: לא תתאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה

דורון פסקין

צבא לבנון החל להיערך בפריסה מוגברת בנקודות רגישות ברובע דאחיה, בעוד פעילי חיזבאללה יצאו להפגין; בהודעה שפרסמה הסיעה הפרלמנטרית של ארגון הטרור נמסר: "חיזבאללה לא יכיר בכל החלטה ממשלתית בעניין נסיגה או פירוק הנשק"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהערכת מצב היום
הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"

צוות מגזין אפוק

לפני ישיבת הקבינט הצפויה בהמשך היום, קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב של פורום המטה הכללי

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, וחברי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו

דורון פסקין

לפי רשת אלערבייה הסעודית, ממשלת לבנון גיבשה לוח זמנים שיבוצע בשלושה שלבים, זאת בהתאם למסמך הדרישות האמריקני ובתמורה לנסיגה ישראלית מדרום המדינה

מאגר הגז לוויתן
עסקה בשווי של כ-35 מיליארד דולר: שותפות לוויתן הישראלית תגדיל את אספקת הגז למצרים

דורון פסקין

ההסכם החדש יאפשר הזרמת גז טבעי משדה הגז לוויתן למצרים בכמות של כ-130 מיליארד מטרים מעוקבים עד 2040, ויאפשר למצרים להחזיר את מפעלי ההנזלה שלה לפעילות מלאה

כוחות כיבוי אש כשברקע להבות השריפה, 6 באוגוסט 2025
דרום צרפת: שריפת ענק משתוללת, אלפים פונו מבתיהם

דורון פסקין

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, האש כבר כילתה יותר מ-160 קילומטרים רבועים

מגדלי העברת מתח גבוה בטהראן
דיווח: גל חום קיצוני משבית כמעט את כל איראן

דורון פסקין

לפי דיווח באתר נור ניוז המזוהה עם משמרות המהפכה, איראן מתקשה להתמודד עם המחסור באנרגיה ומרבית המחוזות באיראן הכריזו על סגירה מלאה או קיצור שעות הפעילות של מוסדות ממשלתיים, בנקים ומוסדות חינוך

שתפו: