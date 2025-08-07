 ממשלת לבנון: לא תתאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

צבא לבנון החל להיערך בפריסה מוגברת בנקודות רגישות ברובע דאחיה, בעוד פעילי חיזבאללה יצאו להפגין; בהודעה שפרסמה הסיעה הפרלמנטרית של ארגון הטרור נמסר: "חיזבאללה לא יכיר בכל החלטה ממשלתית בעניין נסיגה או פירוק הנשק"

דורון פסקין | 7 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

ממשלת לבנון: לא תתאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה

בתום ישיבה סוערת, אישרה היום ממשלת לבנון ברוב קולות את "היעדים הכלליים" שנכללו במסמך שהציג בפניה שליח הממשל האמריקני, השגריר תומאס ברק. המסמך קובע כי הנשק במדינה יישאר בידי כוחות הביטחון הלבנוניים בלבד, וזאת בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה מהעמדות שתפסה בדרום לבנון במהלך המערכה האחרונה מול חיזבאללה.

"סוכנות הידיעות הלאומית" של לבנון ציטטה את דבריו של שר ההסברה הלבנוני, פול מרקוס, שמסר בתדרוך לעיתונאים כי הממשלה "אישרה שלא תאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה, וכי צבא לבנון ייפרס באזורי הגבול".

נוסף על כך, ציין מרקוס כי הממשלה הסכימה לפתוח במשא ומתן עקיף עם ישראל לשם סימון הגבול היבשתי. לדבריו, "ההחלטות נועדו לייצב את המדינה ולהתחיל בתהליך השיקום".

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, נפגש בביירות עם שליח ארה"ב, תומאס ברק, 7 ביולי 2025

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, נפגש בביירות עם שליח ארה"ב, תומאס ברק, 7 ביולי 2025 | צילום: IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהערכת מצב היום
הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"

צוות מגזין אפוק

לפני ישיבת הקבינט הצפויה בהמשך היום, קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב של פורום המטה הכללי

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, וחברי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו

דורון פסקין

לפי רשת אלערבייה הסעודית, ממשלת לבנון גיבשה לוח זמנים שיבוצע בשלושה שלבים, זאת בהתאם למסמך הדרישות האמריקני ובתמורה לנסיגה ישראלית מדרום המדינה

מאגר הגז לוויתן
עסקה בשווי של כ-35 מיליארד דולר: שותפות לוויתן הישראלית תגדיל את אספקת הגז למצרים

דורון פסקין

ההסכם החדש יאפשר הזרמת גז טבעי משדה הגז לוויתן למצרים בכמות של כ-130 מיליארד מטרים מעוקבים עד 2040, ויאפשר למצרים להחזיר את מפעלי ההנזלה שלה לפעילות מלאה

כוחות כיבוי אש כשברקע להבות השריפה, 6 באוגוסט 2025
דרום צרפת: שריפת ענק משתוללת, אלפים פונו מבתיהם

דורון פסקין

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, האש כבר כילתה יותר מ-160 קילומטרים רבועים

מגדלי העברת מתח גבוה בטהראן
דיווח: גל חום קיצוני משבית כמעט את כל איראן

דורון פסקין

לפי דיווח באתר נור ניוז המזוהה עם משמרות המהפכה, איראן מתקשה להתמודד עם המחסור באנרגיה ומרבית המחוזות באיראן הכריזו על סגירה מלאה או קיצור שעות הפעילות של מוסדות ממשלתיים, בנקים ומוסדות חינוך

פרופ' (תא"ל במיל') יעקב נגל, ראש הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית
דוח הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית: ישראל מפגרת מאחור בתחום; המחיר של אי-פעולה יהיה כבד מאוד

אורן שלום

ועדת נגל, שמונתה על ידי הממשלה, טענה כי הבעיה המרכזית נובעת מהיעדר אסטרטגיה לאומית ברורה והמליצה על מספר צעדים מיידיים. ראש הממשלה: "באמצעות ביצוע ההמלצות נצליח להציב את מדינת ישראל במקום הראוי לה"

שתפו: