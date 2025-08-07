צבא לבנון החל להיערך בפריסה מוגברת בנקודות רגישות ברובע דאחיה, בעוד פעילי חיזבאללה יצאו להפגין; בהודעה שפרסמה הסיעה הפרלמנטרית של ארגון הטרור נמסר: "חיזבאללה לא יכיר בכל החלטה ממשלתית בעניין נסיגה או פירוק הנשק"
דורון פסקין | 7 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
ממשלת לבנון: לא תתאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה
בתום ישיבה סוערת, אישרה היום ממשלת לבנון ברוב קולות את "היעדים הכלליים" שנכללו במסמך שהציג בפניה שליח הממשל האמריקני, השגריר תומאס ברק. המסמך קובע כי הנשק במדינה יישאר בידי כוחות הביטחון הלבנוניים בלבד, וזאת בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה מהעמדות שתפסה בדרום לבנון במהלך המערכה האחרונה מול חיזבאללה.
"סוכנות הידיעות הלאומית" של לבנון ציטטה את דבריו של שר ההסברה הלבנוני, פול מרקוס, שמסר בתדרוך לעיתונאים כי הממשלה "אישרה שלא תאפשר נוכחות של פלגים חמושים בשטחי המדינה, כולל חיזבאללה, וכי צבא לבנון ייפרס באזורי הגבול".
נוסף על כך, ציין מרקוס כי הממשלה הסכימה לפתוח במשא ומתן עקיף עם ישראל לשם סימון הגבול היבשתי. לדבריו, "ההחלטות נועדו לייצב את המדינה ולהתחיל בתהליך השיקום".
