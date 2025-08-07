הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב הוצגה תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות והוצגו תוכניות צה״ל להמשך. בהמשך היום צפוי להתקיים דיון בקבינט המדיני ביטחוני, בו יציג זמיר תוכניות אפשריות להמשך הלחימה ברצועת עזה.

זמיר אמר במהלך הערכת המצב: "אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון. תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ. נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו.