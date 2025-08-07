 הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפני ישיבת הקבינט הצפויה בהמשך היום, קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב של פורום המטה הכללי

צוות מגזין אפוק | 7 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב הוצגה תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות והוצגו תוכניות צה״ל להמשך. בהמשך היום צפוי להתקיים דיון בקבינט המדיני ביטחוני, בו יציג זמיר תוכניות אפשריות להמשך הלחימה ברצועת עזה.

זמיר אמר במהלך הערכת המצב: "אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון. תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ. נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו.

"פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה. איננו עוסקים בתיאוריה – אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות – רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו".

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהערכת מצב היום

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהערכת מצב היום | צילום: דובר צה״ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, וחברי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו

דורון פסקין

לפי רשת אלערבייה הסעודית, ממשלת לבנון גיבשה לוח זמנים שיבוצע בשלושה שלבים, זאת בהתאם למסמך הדרישות האמריקני ובתמורה לנסיגה ישראלית מדרום המדינה

מאגר הגז לוויתן
עסקה בשווי של כ-35 מיליארד דולר: שותפות לוויתן הישראלית תגדיל את אספקת הגז למצרים

דורון פסקין

ההסכם החדש יאפשר הזרמת גז טבעי משדה הגז לוויתן למצרים בכמות של כ-130 מיליארד מטרים מעוקבים עד 2040, ויאפשר למצרים להחזיר את מפעלי ההנזלה שלה לפעילות מלאה

כוחות כיבוי אש כשברקע להבות השריפה, 6 באוגוסט 2025
דרום צרפת: שריפת ענק משתוללת, אלפים פונו מבתיהם

דורון פסקין

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, האש כבר כילתה יותר מ-160 קילומטרים רבועים

מגדלי העברת מתח גבוה בטהראן
דיווח: גל חום קיצוני משבית כמעט את כל איראן

דורון פסקין

לפי דיווח באתר נור ניוז המזוהה עם משמרות המהפכה, איראן מתקשה להתמודד עם המחסור באנרגיה ומרבית המחוזות באיראן הכריזו על סגירה מלאה או קיצור שעות הפעילות של מוסדות ממשלתיים, בנקים ומוסדות חינוך

פרופ' (תא"ל במיל') יעקב נגל, ראש הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית
דוח הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית: ישראל מפגרת מאחור בתחום; המחיר של אי-פעולה יהיה כבד מאוד

אורן שלום

ועדת נגל, שמונתה על ידי הממשלה, טענה כי הבעיה המרכזית נובעת מהיעדר אסטרטגיה לאומית ברורה והמליצה על מספר צעדים מיידיים. ראש הממשלה: "באמצעות ביצוע ההמלצות נצליח להציב את מדינת ישראל במקום הראוי לה"

תיעוד של חילופי האש בבעלבכ
צבא לבנון חיסל ברון סמים המקורב לחיזבאללה

דורון פסקין

בעבר דווח כי ברון הסמים שחוסל, עלי מונזר זעיתר, נמצא ביחסים קרובים לבכיר חיזבאללה ופיק ספא

שתפו: