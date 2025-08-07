דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו

ועדת נגל, שמונתה על ידי הממשלה, טענה כי הבעיה המרכזית נובעת מהיעדר אסטרטגיה לאומית ברורה והמליצה על מספר צעדים מיידיים. ראש הממשלה: "באמצעות ביצוע ההמלצות נצליח להציב את מדינת ישראל במקום הראוי לה"