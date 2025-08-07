לפי רשת אלערבייה הסעודית, ממשלת לבנון גיבשה לוח זמנים שיבוצע בשלושה שלבים, זאת בהתאם למסמך הדרישות האמריקני ובתמורה לנסיגה ישראלית מדרום המדינה
דורון פסקין | 7 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו
הממשלה הלבנונית התכנסה אתמול פעם נוספת לדיון בתוכנית הכוללת מספר שלבים לפירוק המיליציות במדינה מנשקן, ובראשן חיזבאללה. כבר ביום שלישי האחרון הוסמך צבא לבנון לגבש תוכנית ביצועית שתוגש לממשלה עד סוף החודש הנוכחי, זאת בהתאם למסמך דרישות אמריקני שהוצג לממשלה בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון.
רשת "אלערבייה" הסעודית דיווחה הבוקר, בהסתמך על מקורותיה בלבנון, על לוח הזמנים של תוכנית פירוק חיזבאללה מנשקו. על פי הדיווח, השלב הראשון צפוי להסתיים כאמור עד 31 באוגוסט, ובמהלכו אמור הצבא הלבנוני לגבש תוכנית מסודרת לאיסוף הנשק ולהעבירה לאישור הממשלה.
השלב השני יחל ב-1 בספטמבר ויימשך עד 60 ימים. במהלך תקופה זו, לפי הדיווח, חיזבאללה יפורק מהנשק הכבד והקל שברשותו, לרבות מל"טים, פצצות ורימונים, שיימסרו לצבא לבנון.
