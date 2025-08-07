 דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי רשת אלערבייה הסעודית, ממשלת לבנון גיבשה לוח זמנים שיבוצע בשלושה שלבים, זאת בהתאם למסמך הדרישות האמריקני ובתמורה לנסיגה ישראלית מדרום המדינה

דורון פסקין | 7 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: לוח הזמנים הצפוי לפירוק חיזבאללה מנשקו

הממשלה הלבנונית התכנסה אתמול פעם נוספת לדיון בתוכנית הכוללת מספר שלבים לפירוק המיליציות במדינה מנשקן, ובראשן חיזבאללה. כבר ביום שלישי האחרון הוסמך צבא לבנון לגבש תוכנית ביצועית שתוגש לממשלה עד סוף החודש הנוכחי, זאת בהתאם למסמך דרישות אמריקני שהוצג לממשלה בתמורה לנסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון.

רשת "אלערבייה" הסעודית דיווחה הבוקר, בהסתמך על מקורותיה בלבנון, על לוח הזמנים של תוכנית פירוק חיזבאללה מנשקו. על פי הדיווח, השלב הראשון צפוי להסתיים כאמור עד 31 באוגוסט, ובמהלכו אמור הצבא הלבנוני לגבש תוכנית מסודרת לאיסוף הנשק ולהעבירה לאישור הממשלה.

השלב השני יחל ב-1 בספטמבר ויימשך עד 60 ימים. במהלך תקופה זו, לפי הדיווח, חיזבאללה יפורק מהנשק הכבד והקל שברשותו, לרבות מל"טים, פצצות ורימונים, שיימסרו לצבא לבנון.

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, וחברי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, וחברי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, בהערכת מצב היום
הרמטכ"ל: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל"

צוות מגזין אפוק

לפני ישיבת הקבינט הצפויה בהמשך היום, קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב של פורום המטה הכללי

מאגר הגז לוויתן
עסקה בשווי של כ-35 מיליארד דולר: שותפות לוויתן הישראלית תגדיל את אספקת הגז למצרים

דורון פסקין

ההסכם החדש יאפשר הזרמת גז טבעי משדה הגז לוויתן למצרים בכמות של כ-130 מיליארד מטרים מעוקבים עד 2040, ויאפשר למצרים להחזיר את מפעלי ההנזלה שלה לפעילות מלאה

כוחות כיבוי אש כשברקע להבות השריפה, 6 באוגוסט 2025
דרום צרפת: שריפת ענק משתוללת, אלפים פונו מבתיהם

דורון פסקין

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, האש כבר כילתה יותר מ-160 קילומטרים רבועים

מגדלי העברת מתח גבוה בטהראן
דיווח: גל חום קיצוני משבית כמעט את כל איראן

דורון פסקין

לפי דיווח באתר נור ניוז המזוהה עם משמרות המהפכה, איראן מתקשה להתמודד עם המחסור באנרגיה ומרבית המחוזות באיראן הכריזו על סגירה מלאה או קיצור שעות הפעילות של מוסדות ממשלתיים, בנקים ומוסדות חינוך

פרופ' (תא"ל במיל') יעקב נגל, ראש הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית
דוח הוועדה הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית: ישראל מפגרת מאחור בתחום; המחיר של אי-פעולה יהיה כבד מאוד

אורן שלום

ועדת נגל, שמונתה על ידי הממשלה, טענה כי הבעיה המרכזית נובעת מהיעדר אסטרטגיה לאומית ברורה והמליצה על מספר צעדים מיידיים. ראש הממשלה: "באמצעות ביצוע ההמלצות נצליח להציב את מדינת ישראל במקום הראוי לה"

תיעוד של חילופי האש בבעלבכ
צבא לבנון חיסל ברון סמים המקורב לחיזבאללה

דורון פסקין

בעבר דווח כי ברון הסמים שחוסל, עלי מונזר זעיתר, נמצא ביחסים קרובים לבכיר חיזבאללה ופיק ספא

שתפו: