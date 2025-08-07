עסקה בשווי של כ-35 מיליארד דולר: שותפות לוויתן הישראלית תגדיל את אספקת הגז למצרים

שותפות "ניו-מד אנרג'י" הודיעה היום כי שותפות לוויתן, בה היא משמשת כשותפה בכירה, חתמה על תיקון להסכם ייצוא הגז למצרים, שבמסגרתו תגדל הכמות הכוללת של הגז שיימכר לשוק המצרי.

העסקה החדשה, אשר צפויה להניב כ-35 מיליארד דולר, נחתמה בתום משא ומתן ממושך מול חברת האנרגיה המצרית Ocean Blue, כך נמסר בהודעת החברה הישראלית.