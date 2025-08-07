ההסכם החדש יאפשר הזרמת גז טבעי משדה הגז לוויתן למצרים בכמות של כ-130 מיליארד מטרים מעוקבים עד 2040, ויאפשר למצרים להחזיר את מפעלי ההנזלה שלה לפעילות מלאה
דורון פסקין | 7 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
עסקה בשווי של כ-35 מיליארד דולר: שותפות לוויתן הישראלית תגדיל את אספקת הגז למצרים
שותפות "ניו-מד אנרג'י" הודיעה היום כי שותפות לוויתן, בה היא משמשת כשותפה בכירה, חתמה על תיקון להסכם ייצוא הגז למצרים, שבמסגרתו תגדל הכמות הכוללת של הגז שיימכר לשוק המצרי.
העסקה החדשה, אשר צפויה להניב כ-35 מיליארד דולר, נחתמה בתום משא ומתן ממושך מול חברת האנרגיה המצרית Ocean Blue, כך נמסר בהודעת החברה הישראלית.
ניו-מד אנרג'י היא אחת השותפות המרכזיות בשותפות לוויתן, עם החזקה של כ-45% משדה הגז. שותפות לוויתן היא קבוצת חברות המפעילה את שדה הגז לוויתן וכוללת גם את חברות "רציו" ו"שברון".
