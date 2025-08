גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה מסר כי נתניהו קיבל החלטה לכבוש את כל רצועת עזה והנושא יובא לקבינט. בירושלים טוענים כי הרמטכ"ל זמיר יציג תוכנית חלופית יוני בן מנחם | 5 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

הקבינט יתכנס בהמשך השבוע כדי לדון בכיבוש כל הרצועה

גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה טען אתמול בערב כי נפלה החלטה אצל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולפיה צה"ל יכריע את המערכה ויכבוש את כל רצועת עזה בניסיון לשחרר את כל החטופים ולמוטט את שלטון חמאס. הדבר יובא לאישור הקבינט הביטחוני השבוע. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר שנתניהו השתכנע כי אין בכוונת חמאס לשחרר עוד חטופים במסגרת עסקה עם ישראל ולהניח את נשקו. אם אכן יוחלט על צעד כזה, משמעותו הוא שצה"ל ירחיב את המלחמה ברצועת עזה לעבר אזורים שבהם הוא נמנע מלפעול עד כה מחשש לפגיעה בחטופים, כמו מחנות המרכז והעיר עזה.