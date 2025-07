גורמים מדיניים בכירים אומרים כי חלה התקדמות במגעים, אך יש לגלות אופטימיות זהירה. חמאס עדיין יכול להעלות דרישות חדשות שיטרפדו את העסקה יוני בן מנחם | 23 ביולי 2025 | חדשות | 2 דק׳

השליח ויטקוף בדרך לאזור לקדם עסקה בין ישראל לחמאס

השליח האמריקני המיוחד למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, עושה את דרכו לאזור, כך עדכנה תמי ברוס, דוברת מחלקת המדינה האמריקנית, בתדרוך לעיתונאים אמש. לדברי גורמים מדיניים, הגעתו של ויטקוף לאזור נחשבת סימן חיובי מאוד להתקדמות המגעים בין ישראל לחמאס על עסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים אמש הערכת מצב עם צוות המשא ומתן הישראלי השוהה בדוחא. גורם ביטחוני בכיר אומר כי רוב הסוגיות הנידונות במשא ומתן בין ישראל לחמאס "כמעט סגורות". לדבריו, המחלוקת העיקרית שנותרה הינה עומק הפרימטר שיישאר בידי ישראל ברצועה אחרי הנסיגה במסגרת העסקה. ישראל דורשת כי צה"ל ישאר על פרימטר באורך של 1.5 ק"מ מ"ציר פילדלפי" על גבול הרצועה עם מצרים, ואילו חמאס דורש שאורך הפרימטר יהיה 800 מטרים בלבד.