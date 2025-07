השליח האמריקני המיוחד מזהיר כי חלון ההזדמנויות לפתרון סוגיית חיזבאללה בלבנון מצטמצם, "בהתאם לסבלנותו של טראמפ". גורמים ביטחוניים בישראל טוענים: נותרו שלושה חודשים בלבד – וההססנות הלבנונית מסכנת את עתיד המדינה יוני בן מנחם | 13 ביולי 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארה״ב ללבנון: הזמן לפרק את חיזבאללה מנשקו הולך ואוזל

Your browser does not support the audio element.

תומאס ברק, השליח האמריקני המיוחד לסוריה, אמר בסוף השבוע במסיבת עיתונאים בניו יורק כי נותרה מסגרת זמן מוגבלת למציאת פתרון לסוגיה הלבנונית, "בהתאם לסבלנותו של הנשיא טראמפ", כלשונו. לדבריו, "טראמפ אמנם ידוע בסבלנותו, אך היא אינה מוגבלת". הוא ציין כי הנשיא "רוכש חיבה רבה ללבנון – ייתכן שאף נשיא אמריקני לא הפגין יחס כזה כלפי לבנון מאז כהונתו של אייזנהאואר. על הלבנונים לנצל את ההזדמנות הזו ולקדם את הנדרש. כבר מתקיימים מגעים בינינו, ולכן אני אופטימי, גם אם לעיתים אני מתוסכל". בעניין פירוק חיזבאללה מנשקו, ציין ברק כי אם יושג קונצנזוס בין גורמי הממשל הלבנוניים, הנשיא, ראש הממשלה ויו"ר הפרלמנט, ואם חיזבאללה יסכים בהדרגה להיפרד מהנשק הכבד שברשותו, ניתן יהיה לראות בכך התחלה.