מלבד מיליציית אבו שבאב, ישנן מיליציות נוספות הפועלות ברצועה בתיאום עם ישראל ונגד חמאס. כיצד ישפיע הסכם הפסקת אש אפשרי על גורלן? יוני בן מנחם | 8 ביולי 2025 | חדשות | 2 דק׳

מה יעלה בגורלן של המיליציות ברצועה המשתפות פעולה עם ישראל?

על רקע פעילותה המתמשכת של מיליציית "הכוח העממי" בראשות יאסר אבו שבאב במזרח רפיח, מתברר כי היא איננה הגוף היחיד שפועל בגיבוי ישראלי נגד חמאס. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי לצידה פועלות לפחות שתי מיליציות נוספות שגם הן מבוססות על חמולות מקומיות ותיקות, בעלות עימותים היסטוריים עם תנועת חמאס מאז השתלטותה על הרצועה בשנת 2007: • מיליציית חלס – מקורה בשכונות המזרחיות של עזה, והיא נשענת על חמולת חילס, המזוהה עם תנועת פת"ח ובעלת גישה לנשק רב. החמולה מגובה בתיאום עם ישראל ופועלת בגלוי נגד מנגנוני שלטון חמאס.