חשש גדול ברש"פ מיוזמת השייח'ים מחברון לשלום עם ישראל והקמת "אמירות חברון" כדי להצטרף להסכמי אברהם. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי השב"כ ומתפ"ש מתנגדים נחרצות ליוזמה יוני בן מנחם | 7 ביולי 2025 | חדשות | 4 דק׳

יוזמת השייח'ים: בשלב זה ישראל לא מאמצת את התוכנית

הפרסום בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" על קבוצת שייח'ים מאזור חברון בראשות השיח' ודיע אלג'עברי, שהציגו יוזמה חדשה לשלום עם ישראל ומוכנים להצטרף להסכמי אברהם, עורר סערה גדולה בקרב הפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון וחששות גדולים ברש"פ. מקור בכיר בתנועת פת"ח אמר לי כי ברש"פ חוששים שישראל מתכוונת לסיים את המלחמה ברצועת עזה בהפלת שלטון הרש"פ ביהודה ושומרון, וכי הפרסום של היוזמה לקראת פגישת נתניהו וטראמפ היום בוושינגטון נועד להכשיר את הקרקע לכך. הרש"פ לא הגיבה רשמית על הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, אבל מקור ביטחוני ברשות הפלסטינית אמר הבוקר לעיתון "א-שרק אלאווסט": "מה שמתרחש הוא ניסיון נוסף של ישראל להחליש את הרשות הפלסטינית, באמצעות החייאת פרויקט ישן-חדש שמטרתו למצוא חלופה לאש"ף ולרשות, אך זהו פרויקט שנגזר עליו להיכשל [...] אף אחד כאן לא יעז לקחת על עצמו צעד כזה ולומר: אני כאן המרגל... אני החלופה לרשות... מי שניסו לעשות זאת כבר מוכרים, והם אינם מייצגים איש".