לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש כי השינויים שחמאס דורש לבצע אינם מקובלים על ישראל. בישראל מעריכים כי ניתן להגיע לעסקה חדשה, אך צפוי משא ומתן קשה יוני בן מנחם | 6 ביולי 2025 | חדשות | 3 דק׳

המשלחת הישראלית יוצאת לדוחא; גורמים מדיניים: ישראל לא תוותר על "הקווים האדומים" שלה

לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש כי "השינויים שמבקש חמאס לעשות בהצעה הקטארית אינם מקובלים על ישראל". למרות זאת, בהודעת הלשכה צוין כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הנחה להיענות להזמנה ל"שיחות קרבה" בדוחא בירת קטאר, ו"להמשיך את המגעים להשבת חטופינו על יסוד ההצעה הקטארית שישראל הסכימה לה". נתניהו כינס אמש את הקבינט הביטחוני, שם נמסר לשרים עדכון על חידוש המשא ומתן עם חמאס ועל דרישות ארגון הטרור מישראל. בישיבה נקבע המנדט שיינתן לצוות המשא ומתן הישראלי. גורמים מדיניים בכירים מסרו כי הדיון בקבינט היה סוער, וכלל חילופי דברים קשים בין שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לרמטכ"ל, אייל זמיר. לדבריהם, נתניהו דפק על השולחן ודרש לשנות את הסגנון הפרסונלי.