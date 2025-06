גורמים בכירים בישראל אומרים כי חמאס שואף להכניס את ישראל לסבב משא ומתן שיעכב את פעולות צה"ל בעזה וישחק את עמדות ישראל. האם ישראל תגביר את הלחץ הצבאי? יוני בן מנחם | 1 ביוני 2025 | חדשות | 4 דק׳

בעקבות המשבר במגעים לעסקת חטופים – מה יקרה כעת?

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים אמש התייעצות טלפונית עם כמה שרים וראשי מערכת הביטחון בעקבות העברת תשובתו של חמאס להצעת השליח האמריקני סטיב ויטקוף לעסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה. לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית האומרת כי "בעוד שישראל הסכימה למתווה המעודכן לשחרור חטופינו, חמאס ממשיך לדבוק בסרבנותו. כפי שאמר שליחו של נשיא ארה"ב – מדובר בתשובה בלתי מתקבלת על הדעת שמחזירה את המצב לאחור". גורמים בחמאס טענו בכמה אמצעי תקשורת ערביים כי הארגון לא דחה את המתווה האמריקני. דובר מטעם חמאס אמר לסוכנות רויטרס כי "הצעת ויטקוף לא נדחתה", וכי מבחינת הארגון היא יכולה לשמש בסיס להמשך משא ומתן. הוא האשים את ישראל בכך ש"התגובה שלה לא תאמה את מה שסוכם", ואף טען כי עמדתו של ויטקוף משקפת "הטיה מוחלטת לטובת ישראל".