גורמים בכירים בירושלים אומרים כי הזרוע הצבאית של חמאס הסכימה ללחצי ההנהגה המדינית לשחרר את אלכסנדר – ונענתה בחיסול סינוואר ובכירים נוספים. גורמים צבאיים בכירים מעריכים כי כוחות צה"ל יגיעו לשליטה צבאית מלאה על 75% משטח הרצועה בתוך כחודשיים יוני בן מנחם | 26 במאי 2025 | חדשות | 2 דק׳

על רקע שחרור עידן אלכסנדר – מחלוקת קשה בין הזרוע הצבאית לזרוע המדינית של חמאס

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי מחלוקת קשה פרצה בין ההנהגה המדינית של חמאס בחו"ל לבין הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, בעקבות שחרור החייל עידן אלכסנדר. המחלוקת הלכה והעמיקה לאחר חיסולם המסתמן של מוחמד סינוואר, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד שבאנה, מפקד חטיבת רפיח, ובכירים נוספים בזרוע הצבאית, בהפצצה ממוקדת של חיל האוויר ב-13 בחודש. בעקבות לחצים גדולים של ממשל טראמפ וההנהגה הקטארית על הנהגת חמאס בחו"ל, כפה בכיר חמאס ח'ליל אלחיה, שמנהל את המשא ומתן על עסקת החטופים והפסקת האש, על מוחמד סינוואר לשחרר את אלכסנדר. אולם במקום לקבל תמורה מישראל, הפתיעו צה"ל והשב"כ את חמאס ותקפו בהפצצה מדויקת מהאוויר את סינוואר ועוזריו בזרוע הצבאית – מה שעורר זעם רב בזרוע הצבאית על הנהגת חמאס בחו"ל. ההנהגה הצבאית חטפה מכה קשה, כאשר כרגע יש נתק בינה לבין ההנהגה המדינית בחו"ל, ומי שמנהל באופן זמני את העניינים הינו מח"ט עזה, עז א-דין חדאד.