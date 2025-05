מקורות בחמאס אמרו לא-שרק אלאווסט כי הפעילות הישראלית ברצועת עזה הביאה את ארגון הטרור למשבר קשה בתחום הביטחוני, כלכלי, מנהלי, פוליטי ופנימי. גורמים בירושלים אומרים כי הדבר נכון גם בנוגע לפעילות הארגון ביהודה ושומרון ובלבנון יוני בן מנחם | 25 במאי 2025 | חדשות | 3 דק׳

דיווח ערבי: חמאס מתמודד עם משבר עמוק

עיתון א-שרק אלאווסט דיווח כי חמאס מתמודד בימים אלה עם אחד המשברים החמורים בתולדותיו, אם לא החמור שבהם מאז הקמתו בשנת 1987. מקורות בחמאס ובסביבתו אמרו לעיתון כי עוצמת התגובה הישראלית למתקפת ה-7 באוקטובר, ובעיקר המחיר הכבד שהוטל על עזה ועל חמאס עצמו, הובילו את הארגון למשבר עמוק ביותר בכל תחום: ביטחוני, כלכלי, מנהלי, פוליטי ופנימי. מקורות שונים ברצועת עזה טענו בדיווח כי חמאס אינו מסוגל לשלם לעובדיו משכורות. לדבריהם, במהלך ארבעת החודשים האחרונים, שולמה לעובדי המנגנון האזרחי בעזה משכורת אחת בלבד, בסכום של כ-900 ש"ח, מה שעורר זעם ציבורי נרחב. תקציבי המשרדים השונים, כולל משרדי שירותים ולוגיסטיקה, מוקפאים כמעט לחלוטין וועדות חירום רבות אינן פועלות כלל.