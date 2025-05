גורמים בירושלים מביעים שביעות רצון מהצהרותיו של השליח האמריקני ויטקוף כי לאיראן "אין ולא תהיה לה כל זכות להחזיק בתוכנית העשרת אורניום כלשהי". עם זאת, בישראל מקווים שארה"ב תמשיך לעמוד על דרישות אלה מול איראן ולא תיסוג מהן כדי להשיג הסכם יוני בן מנחם | 11 במאי 2025 | חדשות | 4 דק׳

שיחות הגרעין בין ארה"ב לאיראן יתחדשו היום בעומאן

למרות חילוקי הדעות בין ישראל לממשל טראמפ על העמדה האמריקנית בנושא המשא ומתן עם איראן על הסכם הגרעין, בירושלים מביעים שביעות רצון מההצהרות של השליח האמריקני סטיב ויטקוף לקראת הסבב הרביעי של שיחות הגרעין, שיתחיל היום בעומאן. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי השר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, נועד ביום חמישי האחרון בבית הלבן עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ודן עמו בנושא האיראני, בהמשך התקפות החות'ים על ישראל ובנושא המצב ברצועת עזה. בריאיון שהעניק ויטקוף בסוף השבוע לעיתונאי מת'יו בויל באתר Breitbart News, הוא פירט את הדרישות המדויקות שהציב ממשל טראמפ לקראת הסבב הרביעי של שיחות הגרעין עם איראן.