על פי דיווח ערבי, עבדאללה מלך ירדן נפגש עם מזכיר המדינה רוביו לפגישה לא רשמית, וכן עם חברי קונגרס. בירושלים טוענים כי הביקור משקף את רצונה של הממלכה לשמר יציבות ביחסיה עם ארה"ב, גם על רקע סוגיות שמעמידות אותה בהתנגשות עם המדיניות האמריקנית הנוכחית יוני בן מנחם | 8 במאי 2025 | חדשות | 3 דק׳

דיווח: מלך ירדן מבקר בארה"ב במטרה לאתחל את היחסים עם הממשל; לא צפוי להיפגש עם טראמפ

העיתון "אלקודס אלערבי" מדווח כי עבדאללה מלך ירדן מבקר כעת בארה"ב בניסיון לאתחל מחדש את היחסים עם הממשל, לאחר שדחה את תוכנית ההגירה של הנשיא דונלד טראמפ. הביקור מתקיים ערב ביקורו הצפוי של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במזרח התיכון. טראמפ יבקר בשבוע הבא בסעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות, אך לא יבקר בישראל, מצרים או ירדן. על פי הדיווח, ביקורו של עבדאללה נושא תכלית פוליטית חשובה במיוחד, והוא מתוזמן ברגישות רבה: הוא נועד, באופן מעשי, לאתחל את היחסים בין ירדן לארה"ב, אשר ידעו מורדות וחילוקי דעות בסדרי העדיפויות, במיוחד בנושא תוכנית ההגירה של טראמפ.