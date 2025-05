חמאס קיבל החלטה ללכת רק לעסקה כוללת שתכלול את סיום המלחמה ואינו צפוי להתגמש לפני ביקורו של נשיא ארה"ב במזרח התיכון. במקביל, ארגון הטרור מגביר את הלוחמה הפסיכולוגית ונערך לעימות צבאי יוני בן מנחם | 6 במאי 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורם בכיר בירושלים: סיכוי נמוך לעסקת חטופים לפני ביקור טראמפ במזרח התיכון

Your browser does not support the audio element.

גורם ביטחוני בכיר אומר כי חמאס קיבל החלטה אסטרטגית ללכת רק על עסקה כוללת שתביא להפסקת המלחמה ולנסיגת כוחות צה"ל מכל שטח רצועת עזה. אותו גורם מציין כי ארגון הטרור איננו בלחץ, והסיכוי להשיג שחרור חטופים לפני ביקור נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בסעודיה ב-13 בחודש הוא נמוך. לדבריו, הזרוע הצבאית של חמאס ערוכה היטב למבצע "מרכבות גדעון" שתכנן צה"ל. חמאס מעריך שיצליח לגרום לאבדות כבדות לכוחות צה"ל. הוא גם מתכנן להגביר את הלוחמה הפסיכולוגית באמצעות שימוש בסרטוני חטופים, במטרה להעצים את השסע בחברה הישראלית ואת הוויכוח על הטעם ביציאה למבצע צבאי נרחב ברצועה. לדברי הגורם, הנהגת חמאס סבורה כי הרעש התקשורתי סביב היציאה למבצע הוא חלק מלוחמה פסיכולוגית ישראלית, שמטרתה הפעלת לחץ פסיכולוגי ותקשורתי כדי לאלץ אותה לקבל עסקת חטופים חלקית, וכי חמאס מעריך שיצליח לסכל את התוכנית הישראלית החדשה לחלוקת הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה.