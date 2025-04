דיווח בקטאר: עקב המצור על הרצועה – חמאס מנסה לחסוך בתחמושת

האתר הקטארי "אלח'ליג' און ליין" דיווח כי המצור על הרצועה פגע באופן משמעותי ביכולת של חמאס להכניס נשק ותחמושת. גורמים בחמאס טוענים כי ארגון הטרור אימץ טקטיקה חדשה בלחימה כדי לשמור את אמצעי הלחימה שבידיו יוני בן מנחם | 23 באפריל 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורמים בחמאס אמרו לאתר הקטארי "אלח'ליג' און ליין" כי מאז חידש צה"ל את מתקפתו הקרקעית על רצועת עזה ב-18 במרץ 2025, אימץ חמאס טקטיקה צבאית חדשה, שמטרתה להימנע מעימות ישיר עם טנקים וכלי רכב משוריינים של צה"ל, כדי לשמור את כוחותיו ואמצעי הלחימה שנותרו ברשותו. לטענתם, הזרוע הצבאית של חמאס בחרה להמתין לכניסת צה"ל לעומק הערים ברצועה במקום לתקוף אותו באזורי החיץ שהוא יוצר בשטח, במיוחד לאור השימוש הנרחב בתחמושת נגד טנקים ובמקלעים קלים וכבדים במהלך השנה וחצי האחרונות של הלחימה. במסגרת האסטרטגיה הזו, מחבלי חמאס ממתינים עד שהטנקים והנגמ"שים של צה"ל יתקרבו לנקודות מסוימות בתוך שכונות מגורים צפופות, ואז הם יוצאים למתקפה ממוקדת ומתוכננת, כדי לגרום לנזק מרבי תוך מזעור האבדות של חמאס.