בכירים בצמרת פת"ח טוענים כי מדובר במהלך פרוצדורלי בלבד, וכי מחמוד עבאס מנסה להטעות את הקהילה הבין-לאומית ולהציג את המהלך כרפורמה משמעותית. מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, חוסיין א-שיח', נחשב למועמד המוביל לתפקיד יוני בן מנחם | 21 באפריל 2025 | חדשות | 2 דק׳

אש"ף ידון השבוע במינוי סגן לעבאס – ברקע: ביקורת פנימית חריפה

Your browser does not support the audio element.

המועצה המרכזית של אש"ף תתכנס השבוע ברמאללה לדיונים של יומיים, ב-24 וב-25 בחודש, כדי לדון ביצירת תפקיד חדש בצמרת אש"ף – סגן ליו"ר הוועד הפועל של אש"ף. כך מסרו גורמים בכירים באש"ף. מחמוד עבאס הינו יו"ר הוועד הפועל של אש"ף, נוסף להיותו יו"ר הרש"פ ויו"ר תנועת פת"ח. במהלך הפסגה הערבית החריגה שהתקיימה בקהיר ב-4 במרץ, הוא הצהיר על כוונתו לבצע שינויים ברש"פ. בנאומו הקצר אז הדגיש עבאס כי ימנה סגן ליו"ר אש"ף, יבצע את השינוי הנדרש בתקנון היסוד של אש"ף, יארגן מחדש את מוסדות ההנהגה של מדינת "פלסטין", ויזרים דם חדש לארגון, לתנועת פת"ח ולמוסדות המדינה. מדובר בתפקיד שמשמעותו בחירת מספר שתיים באש"ף אחרי עבאס, אולם אין לתפקיד משמעות בכל הקשור לרש"פ, שהינה גוף נפרד מאש"ף.