גורמים בירושלים מעריכים כי חמאס מושך זמן מתוך הנחה שנשיא ארה"ב ירצה להציג התקדמות בנוגע להפסקת אש קבועה והפסקת המלחמה לקראת ביקורו בחודש הבא במזרח התיכון – ויפעיל לחץ על ישראל יוני בן מנחם | 18 באפריל 2025 | חדשות | 2 דק׳

לאחר שחמאס הודיע כי הוא דוחה את ההצעה – נתניהו צפוי לכנס את הקבינט

Your browser does not support the audio element.

בכיר חמאס ח'ליל אלחיה, העומד בראש צוות המשא ומתן העקיף עם ישראל, מסר אמש הצהרה ממנה השתמע באופן ברור כי ארגונו דוחה את ההצעה הישראלית. בהודעה הרשמית שפרסם נאמר כי "לא ניתן יד לעסקאות חלקיות שנתניהו וממשלתו משתמשים בהן ככיסוי לאג'נדה הפוליטית שלהם כדי להמשיך את המלחמה [...] חמאס מוכן לדון מיד בעסקה שתכלול את שחרור כל החטופים תמורת מספר מוסכם של אסירים פלסטינים שישוחררו". אלחיה טען בהודעתו כי "נתניהו הגיב בהצעות בלתי אפשריות, ואנו מוכנים להתחיל מיד במשא ומתן על עסקה מקיפה, הכוללת שחרור של כל החטופים בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים; נסיגה ישראלית מוחלטת מרצועת עזה; ותחילת שיקום הרצועה".