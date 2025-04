מצרים הגישה לישראל הצעת גישור לשחרור חטופים והפסקת אש. לפי "אל-ערבי אל-ג'דיד", משלחת בכירי חמאס תגיע לקהיר לדון בין היתר בפרטי ההצעה. גורמים בירושלים מבהירים: יש בהצעה רכיבים בעייתיים, וישראל דבקה במתווה ויטקוף בתיאום עם ארה"ב יוני בן מנחם | 8 באפריל 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווחים ערביים: משלחת בכירי חמאס תיפגש עם בכירים מצרים

העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח הבוקר כי משלחת בכירה של תנועת חמאס צפויה להגיע היום לקהיר לפגישה עם בכירים מצרים ולדיון בכמה סוגיות, ובראשן מאמצי התיווך של מצרים להפסקת אש ברצועת עזה, ההצעה המצרית להסכם רגיעה ולחתימה על עסקת שבויים חלקית, וכן נושא הפיוס הפנים פלסטיני עם תנועת פת"ח, בעקבות ביקור משלחת מהתנועה בשבת האחרונה בראשות ג'יבריל רג'וב. העיתון "א-שרק אלאווסט" דיווח אמש כי מצרים מקדמת הצעה חדשה לשחרור של שמונה חטופים חיים בתמורה להפסקת אש שתימשך בין 40 ל-70 יום. מדובר בהצעת גישור על הפערים בין הצדדים באשר למתווה שהציע השליח האמריקני סטיב ויטקוף. לפי הדיווחים, חמאס הסכים לשחרור של חמישה חטופים, בעוד בישראל מתעקשים על שחרור עשרה חטופים. המקור המצרי אמר לעיתון כי בכירי חמאס דרשו ערובות למידת המחויבות של ישראל להפסקת האש לאחר שחרור החטופים. לפי ההצעה, החטופים לא ישוחררו בבת אחת, אלא ככל הנראה בפעימות של חטוף ביום במשך כשבוע, עד שישוחררו כל החטופים שהוסכם עליהם.