גורם מדיני בכיר אומר כי ישראל תמנע כל ניסיון של טורקיה להתבסס צבאית בשטח סוריה. להערכת גורמים ביטחוניים בכירים, האינטרס הביטחוני של ישראל הוא שסוריה תהיה מפוצלת ולא מאוחדת תחת שלטון מרכזי ג'יהאדיסטי יוני בן מנחם | 6 באפריל 2025 | חדשות | 3 דק׳

ישראל תמנע התבססות צבאית של טורקיה בסוריה

גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי אחד הנושאים החשובים שיעלו בפגישה הקרובה השבוע בבית הלבן בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יהיה החשש הישראלי מפני התבססות צבאית טורקית בשטח סוריה. גורם מדיני בכיר טוען כי ישראל תמנע הקמת "בסיסים ימיים, אוויריים או יבשתיים של טורקיה בכל מרחבי סוריה", והביע חשש כי טורקיה תתפוס את מקומה של איראן בשטח סוריה. "אנחנו לא מחפשים עימות עם טורקיה, אני מניח שהם גם לא רוצים עימות איתנו. אבל אנחנו לא רוצים התבססות טורקית בגבול שלנו. איך נטפל בזה? דרום-מערב סוריה, מדרום לדמשק ועד ג'בל דרוז, יהיה שטח מפורז. לא מכניסים לשם צבא", אמר. הוא לא פסל את האפשרות שבשטח הזה יפעל כוח צבאי דרוזי: "לא אכפת לי שתהיה שם מיליציה דרוזית, אבל שום צבא אחר". ארבעה מקורות מסרו לסוכנות הידיעות "רויטרס" בסוף השבוע האחרון כי נציגים טורקים ביקרו לאחרונה לפחות בשלושה בסיסים אוויריים בסוריה, וכי ייתכן שבכוונתה להציב בהם כוחות במסגרת הסכם הגנה משותף מתוכנן – זאת לפני שישראל תקפה מהאוויר את האתרים האלה בשבוע שעבר. על פי הדיווח, התקיפות הללו עשויות להעיד על אפשרות להתלקחות עימות צבאי בין שני צבאות חזקים באזור סביב סוגיית סוריה.