חמאס עדיין דורש את סיום המלחמה ונסיגת צה"ל; בישראל נערכים להגברת הלחץ

צה"ל מגביר את התקיפות על יעדים של חמאס ברצועת עזה, במטרה לאלץ את חמאס לשוב לשולחן המשא ומתן ולדון במתווה ויטקוף, אך ארגון הטרור מתבצר בעמדותיו לסיום המלחמה ונסיגת כוחות צה"ל מהרצועה. גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי על רקע הסחבת שחמאס נוקט במגעים מאחורי הקלעים, צה"ל נערך להרחיב את הפעילות הקרקעית ברצועת עזה. חבר הלשכה המדינית של חמאס, סוהיל אל-הינדי, אמר אמש כי תנועתו "לא תניף דגל לבן", והבהיר כי שחרורם של החטופים הישראלים המוחזקים בעזה ייעשה אך ורק במסגרת עסקת חילופין הוגנת ומקיפה, שבמסגרתה ישוחררו גם אסירים פלסטינים. בריאיון לערוץ אלג'זירה הצהיר אל-הינדי כי תנועת חמאס מוכנה לשחרר את השבויים הישראלים, אך זאת בתנאים של הפסקת המלחמה, פתיחת המעברים ושיקום רצועת עזה, שסובלת מהרס נרחב בעקבות הפעולות הצבאיות הישראליות מאז ה-7 באוקטובר.