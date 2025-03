סגניתו של ויטקוף תבקר בקרוב בלבנון. ממשל טראמפ פועל כדי לוודא שנשיא לבנון, ג'וזף עון, והממשלה החדשה יפעלו לפירוק נשקו של ארגון הטרור יוני בן מנחם | 28 במרץ 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורמים בירושלים: כדי לקבל סיוע מארה"ב לשיקום הכלכלה – לבנון תצטרך להוכיח רצינות בפירוק חיזבאללה

Your browser does not support the audio element.

העיתונאית הודא אלחוסייני דיווחה אתמול בעיתון "א-שרק אלאווסט" כי עוזרת השליח האמריקני למזרח התיכון, מורגן אורטגוס, שתגיע אחרי עיד אלפיטר לביקור בלבנון, שוחחה לאחרונה עם גורמים לבנונים והייתה ברורה מאוד בדבריה. היא אמרה להם ש"על מדינת לבנון להכיר תודה לישראל על כך שהצילה אותה על ידי הבסת חיזבאללה ואיראן שעומדת מאחוריו", וש"הזדמנות אמיתית עומדת בפניה לסיים את הסכסוך עם ישראל, ולהתמקד בבניית מדינה שתענה על שאיפות הדור הצעיר שלה והדורות הבאים". גורמים ביטחוניים בישראל מאשרים כי זוהי הערכת המצב של ממשל טראמפ. הממשל מעריך כי ארגון חיזבאללה נחלש והחלו פילוגים פנימיים בתוכו. הניסיון להפגין עוצמה ציבורית באמצעות הלוויית הענק של חסן נסראללה לא הצליח להחזיר את השליטה במערכת הפוליטית בלבנון. לדבריהם, טענות הניצחון על ישראל, שיוצאות מפיותיהם של נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה החדש, ושל בכירים נוספים, כמו וופיק צפא וחסן חיידר – מנותקות מהמציאות.