דבריו של השליח האמריקני בריאיון לטאקר קרלסון, על המשבר הכלכלי במצרים ואיומי חוסר היציבות, עוררו זעם. גורמים בירושלים אומרים כי בקהיר ראו בכך ניסיון ללחוץ על מצרים וירדן לאמץ את תוכנית טראמפ לעזה, תוך רמיזה שסירוב עלול להוביל להשלכות חמורות יוני בן מנחם | 25 במרץ 2025 | חדשות | 4 דק׳

התקשורת המצרית תוקפת את ויטקוף: "נכשלתם בעבר כי לא הקשבתם לקול המצרי"

שליח ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, אמר כי ייתכן שיפרצו הפרות סדר נגד יורש העצר מוחמד בן סלמאן בסעודיה ונגד הנשיא עבד אלפאתח א-סיסי במצרים, בשל תחושת הציבור שהמנהיגים אינם פועלים מספיק למען רצועת עזה, מה שעלול להפוך למוקד להתפרצויות זעם. את הדברים אמר בריאיון ב-22 במרץ לפודקאסט של איש התקשורת טאקר קרלסון, המקורב לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. תשובתו של ויטקוף ניתנה בעקבות שאלה של קרלסון על השפעת המלחמה בעזה על חלק מעמי האזור, ובפרט במצרים ובירדן, ועל האפשרות שהכעס הזה יביא לנפילת הממשלות שם ולכאוס רחב היקף שעלול להשפיע גם על אירופה. ויטקוף הבהיר כי המצב במצרים מורכב יותר מאשר בירדן, והזהיר כי "הפרות סדר במצרים עלולות להחזיר אותנו לאחור". לדבריו, "מצרים היא נקודת רתיחה. כל מה שהשגנו באזור – כמו חיסולם של יחיא סינוואר ושל חסן נסראללה – עלול להתהפך לחלוטין אם נאבד את מצרים".