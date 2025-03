גורמים ביטחוניים אומרים כי ארגון הטרור שיקם את יכולותיו, יש לו כרגע כ-20 אלף לוחמים והוא מייצר רקטות בתוך המנהרות. האם הלחץ הצבאי יוביל לעסקה – או להסלמה נוספת? יוני בן מנחם | 19 במרץ 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורמים ביטחוניים: ההסלמה הצבאית תהיה הדרגתית; נשקלת גם חזרה לתמרון קרקעי

על פי גורמים מדיניים בירושלים, כל ראשי מערכת הביטחון תמכו בחידוש הלחימה ברצועת עזה, כולל ראש השב"כ, רונן בר. זאת כדי לנסות לחלץ את המשא ומתן מן המבוי הסתום, ולהפעיל לחץ על חמאס לדון במתווה של השליח האמריקני סטיב ויטקוף. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר אמש בנאום שנשא לאומה כי "קיבלתי את המלצת צה"ל וגורמי הביטחון לחזור ללחימה עצימה נגד החמאס. מכאן ואילך, ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך, משא ומתן יתנהל רק תחת אש". על פי גורמים ביטחוניים בכירים, מבצע "עוז וחרב" מוצלח מאוד והשיג עד כה את מטרתו. צה"ל הצליח להפתיע את חמאס ואת הג'יהאד האסלאמי במכת פתע אווירית במקומות שונים ברצועת עזה.