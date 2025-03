קטאר דורשת להחיל פיקוח של סבא"א על מתקני הגרעין של ישראל. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי קטאר מתואמת עם איראן, והיא מנסה לייצר דרישה בין-לאומית לפרק את ישראל מנשק גרעיני לפני שמטפלים באיום הגרעין האיראני יוני בן מנחם | 14 במרץ 2025 | חדשות | 3 דק׳

המהלך הקטארי נגד ישראל

גורמי ביטחון בכירים אומרים כי קטאר יוזמת משימה חדשה נגד ישראל, והיא דורשת להחיל פיקוח של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) על כל המתקנים הגרעיניים של ישראל. הדרישה הקטארית הוצגה לפני כמה ימים בנאומו של שגריר קטאר, ג'אסם יעקוב אל-חמאדי, במהלך ישיבת מועצת הנגידים של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, שנערכה בווינה ב-9 בחודש. בנאומו, קרא השגריר להחיל פיקוח על כל מתקני הגרעין הישראלים ולצרף את ישראל לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני כמדינה שאינה גרעינית. הוא ציין כי החלטות בין-לאומיות רבות קובעות שעל ישראל להכניס את מתקניה הגרעיניים לפיקוח בין-לאומי, וכן לחתום על האמנה לאיסור נשק גרעיני. הוא הדגיש כי ישראל היא המדינה היחידה שאינה חברה באמנה זו.