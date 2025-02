גורמי ביטחון אומרים כי משלחת חמאס ביקרה בימים האחרונים באיראן במטרה לתאם את המהלכים הבאים מול ישראל יוני בן מנחם | 23 בפברואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורמי מודיעין בישראל: חמאס נערך לפיצוץ העסקה וחידוש הלחימה

על פי ההערכה של גורמי מודיעין בישראל, במהלך הפסקת האש הנוכחית עוסק ארגון חמאס במרץ בשיקום יכולותיו הצבאיות ואיוש שורותיו במתגייסים חדשים, לקראת חידוש הלחימה ברצועת עזה. על פי אותם גורמים, הנחת העבודה של חמאס היא כי ישראל, בתמיכת ממשל טראמפ, לא תשנה את עמדותיה במשא ומתן על השלב השני של העסקה בכל הקשור להחזרת כל החטופים, ירידת חמאס מכס השלטון ברצועה, פירוק הזרוע הצבאית שלו מנשקה וגירוש הנהגתו לחו"ל. חמאס הודיע כבר בפומבי לפני כמה ימים כי לא יסכים לוותר על שלטונו ברצועה, להתפרק מנשקו ולגירוש מנהיגיו לחו"ל. מדובר בפער גדול בעמדות שבסופו של דבר לא ניתן לגשר עליו, וגורמים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי ככל הנראה מבינים זאת.