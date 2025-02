מצרים תציג בוועידה המחומשת, שתתכנס היום בסעודיה, את קווי המתאר של התוכנית שאמורה להוות משקל נגד לתוכנית ההגירה של הנשיא טראמפ. גורמים מדיניים בכירים בישראל דוחים את התוכנית הזו על הסף יוני בן מנחם | 21 בפברואר 2025 | חדשות | 3 דק׳

דיווח: אלו קווי המתאר של התוכנית המצרית לשיקום הרצועה

מקורות דיפלומטיים מצרים בוושינגטון, וגורמים ערביים בליגה הערבית בקהיר, חשפו בעיתון "אלערבי אלג'דיד" את קווי המתאר של התוכנית המצרית לרצועת עזה. התוכנית הוכנה כדי לנסות ולשכנע את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסגת מתוכנית ההגירה שלו של תושבי רצועת עזה, והיא מיועדת להצגה בפניו לאחר אישורה הצפוי בפורומים ערביים במהלך מפגשי הפסגה היום בריאד וב-4 במרץ בקהיר. על פי הדיווח בעיתון, קיימים חילוקי דעות בין המדינות הערביות באזור בנוגע לעקרונות הכלליים המעצבים את פרטי התוכנית.