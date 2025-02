גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי פיצוץ השיחות על השלב השני של העסקה עשוי להיות עניין של זמן, אך ישראל תעשה מאמץ להשיג "עסקת ביניים" כדי לשחרר מקסימום חטופים יוני בן מנחם | 19 בפברואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

לקראת המשא ומתן על שלב ב' – חמאס מצהיר כי לא יסכים להתפרק מנשקו או לוותר על השלטון ברצועה

שר החוץ, גדעון סער, הודיע ​​כי השבוע יתחיל המשא ומתן בנוגע לשלב השני של עסקת החטופים והפסקת האש ברצועת עזה. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי הוא אמר את הדברים אמש במסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה. לקראת פתיחת המשא ומתן, הודיע אמש חאזם קאסם, דובר חמאס, כי התנאי של ישראל לגירוש חמאס מרצועת עזה הוא "מלחמה פסיכולוגית מגוחכת", והדגיש את סירוב התנועה לעזוב את רצועת עזה או להתפרק מנשקה כחלק מהסכם הפסקת האש. "התנאי של ישראל לגירוש חמאס מרצועה או פירוק התנועה מנשקה איננו מתקבל על הדעת, כל הסדר על עתיד רצועת עזה יהיה בהסכמה לאומית", הבהיר קאסם. הוא הודיע כי "תנועת חמאס מוכנה כי בשלב השני של העסקה יתקיימו חילופי שבויים בפעם אחת במסגרת הסכם שיוביל להפסקת אש קבועה ולנסיגה מוחלטת של ישראל מהרצועה", והוסיף: "אנו מוכנים בשטח, וגם מבחינה פוליטית, ליישם את סעיפי ההסכם בכל הנוגע לשלב השני והשלב השלישי של ההסכם".