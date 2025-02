דיווח ערבי: לחצים על חמאס להתפרקות מנשקו בתמורה לעצירת תוכנית ההגירה האמריקנית

בעולם הערבי מתנהלים מגעים למציאת נוסחת פשרה שתשכנע את טראמפ לעצור את תוכנית ההגירה שלו מרצועת עזה. חמאס דוחה על הסף את הדרישה כי יתפרק מנשקו. בירושלים אומרים כי הדבר מעיד על הלחץ הרב שבו נמצאים חמאס ומדינות ערב יוני בן מנחם | 18 בפברואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

העיתון "אלערבי אלג'דיד" דיווח ב-17 בפברואר כי הנהגת תנועת חמאס נתונה במהלך הימים האחרונים ללחצים עזים, שמטרתם לאלץ אותה להתפרק מנשקה ולוותר על כל מעורבות פוליטית ברצועת עזה. זאת לקראת השקת השלב השני בהסכם הפסקת האש, הכולל גם את תחילת שיקום הרצועה מנזקי המלחמה. על פי הדיווח, כמה מדינות ערביות בראשותה של מצרים הכינו תוכנית שתוצג לממשל טראמפ, הכוללת את פירוז הרצועה מנשק וירידת חמאס מהבמה הפוליטית, והכול תמורת עצירת תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ותחילת שיקום הרצועה. העיתון טוען כי טראמפ יהיה מוכן לסגת מחלק מתוכנית ההגירה שלו אם תוצג חלופה ריאלית לכך שיובטחו ביטחונה של ישראל ומניעת ההתקפות עליה. גורמים בחמאס אמרו לעיתון כי התנועה תתמוך בכל ממשל פלסטיני ברצועה שיוסכם עליו, אולם היא מסרבת להתפרק מנשקה או לדון בכלל בנושא.