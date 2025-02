גורם במפלגה הרפובליקנית טוען כי רצועת עזה היא רק השלב הראשון בתוכניתו של טראמפ לעיצוב המזרח התיכון יוני בן מנחם | 12 בפברואר 2025 | חדשות | 3 דק׳

האם המהלכים של טראמפ במזרח התיכון הם צעדים אקראיים או תכנון מחושב?

גורם במפלגה הרפובליקנית טוען כי המהלכים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מחושבים היטב, וכי לא מדובר בעניין של גחמות. לדבריו, תוכניתו להגירת תושבי הרצועה למצרים וירדן, והצעתו לישראל לתת לחמאס אולטימטום לשחרור כל החטופים עד יום שבת בצהריים, הן חלק מאסטרטגיית משא ומתן בסגנון שונה של העלאת המחיר וההימור כדי להשיג תוצאות טובות יותר. טראמפ מנהל את העניין כנושא ונותן קשוח, שמחזיק בידו מקל גדול אך עדיין לא משתמש בו. הוא מסביר כי טראמפ הניח כרגע בצד, באופן זמני, את נושא לבנון, ומתמקד ברצועת עזה ובסוגיית החטופים הישראלים והאמריקנים. הוא רוצה להביא לפריצת דרך בנושא שחרור כל החטופים והכשרת הקרקע להגירה מרצון של הפלסטינים מרצועת עזה למדינות ערב. רצועת עזה, מבחינתו של טראמפ, היא השלב הראשון בתוכניתו לסדר חדש במזרח התיכון. משם הוא רוצה להמשיך להשגת הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, מנהיגת העולם הסוני, שיפתח את הדרך להסכמים נוספים בין ישראל למדינות ערביות ואסלאמיות אחרות.