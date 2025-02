גורמי ביטחון בכירים חוששים שחמאס ישבש את החזרת החטופים שאמורה לצאת לפועל ביום שבת הקרוב כדי לשגר מסר לממשלת ישראל ולטראמפ כי לא יסכים לתוכנית ההגירה האמריקנית יוני בן מנחם | 6 בפברואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דריכות במערכת הביטחון מהאפשרות שחמאס ישבש את שחרור החטופים בתגובה לתוכנית טראמפ

מלבד הצהרות חריפות של הנהגת חמאס נגד תוכנית ההגירה מרצועת עזה לירדן ולמצרים, שיזם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ארגון הטרור לא נקט עד כה שום צעד ממשי נגד התוכנית. אולם, גורמי ביטחון בכירים חוששים שחמאס ישבש את החזרת החטופים לישראל, שאמורה לצאת לפועל ביום שבת הקרוב, וישנה דריכות במערכת הביטחון אל מול אפשרות שכזאת. צוות המו"מ הישראלי לעסקת החטופים והפסקת האש ברצועה אמור לצאת בשבת הקרובה לדוחא, כדי לדון בהמשך יישום השלב הראשון של עסקת החטופים. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי הוא ידון רק בהשלמת השלב הראשון של העסקה ולא בנושאים מהותיים שקשורים לשלב השני, למרות שהמו"מ על החלק הבא בהסכם עם חמאס כבר החל בחדרים סגורים. לדבריהם, הדיון על השלב השני של העסקה יקרה רק לאחר שהקבינט הביטחוני יקבע את עמדות הממשלה בנושא. חמאס עלול לבצע "הפגנת שרירים" ולשבש את שחרור החטופים המתוכנן ליום שבת. גם האמריקנים לוקחים בחשבון את האפשרות הזו.