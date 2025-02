מצרים פתחה בקמפיין מדיני שמלווה בהפגנות בשטח, בניסיון לסכל את תוכנית ההגירה מרצועת עזה. גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב יודע שמצרים וירדן מנסות למשוך זמן כדי למסמס את התוכנית שלו, והוא עשוי להגביר את הלחץ עליהן לקבל אותה יוני בן מנחם | 2 בפברואר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מצרים מנסה לסכל את תוכנית ההגירה של טראמפ

Your browser does not support the audio element.

שלטונו של נשיא מצרים, עבד אלפתאח א-סיסי, מארגן שורה של פעולות כדי לסכל את תוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להגירת יותר ממיליון פלסטינים מרצועת עזה למצרים ולירדן. מצרים אירחה אתמול בקהיר מפגש ביוזמתה, בהשתתפות שרי החוץ של ערב הסעודית, ירדן, איחוד האמירויות, קטאר והמזכ"ל של הליגה הערבית, כדי לדון בתוכנית ההגירה של טראמפ ולגבש דרכים להכשילה. שלשום ארגנו שלטונות מצרים הפגנה גדולה באזור רפיח המצרית נגד תוכניתו של טראמפ, לאחר ההצהרה של א-סיסי כי "הגירוש או העקירה של העם הפלסטיני הם עוול שאנו לא יכולים להשתתף בו".