על רקע התפשטות תיאוריות קונספירציה על יהודים, ישראל והמוסד ברשתות החברתיות, מחקרים ומומחים מגלים כיצד לחץ, חוסר סבילות לעמימות והטיות קוגניטיביות עמוקות דוחפים אנשים להאמין ברעיונות לא הגיוניים ואיך אפשר להתמודד עם זה

איל לוינטר | 5 בפברואר 2026 | חברה והיסטוריה | 20 דק׳

הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו: למה קונספירציות נפוצות כל כך?

יש רגע כזה, כמעט אוטומטי, שבו נדמה שלאנושות יש גֵן רדום. מספיק שיתרחש אירוע גדול – התרסקות מסתורית, רצח פוליטי, פיגוע שמטלטל מדינה – כדי שהגן האנטישמי "יקפוץ" מיד: לפעמים זה מגיע כעלילה אחת מפורשת ("המוסד חיסל"), לפעמים כקריצה עבה ("אתם כבר יודעים מי"), ולעתים כמונולוג תמים לכאורה ("אני רק שואל שאלות"). אבל התוצאה זהה: אותה כתובת אחת שחוזרת שוב ושוב כקיצור דרך עולמי להסבר של כל מה שקשה לעכל: היהודים, ישראל, המוסד.

הדבר המוזר הוא לא שהטענות הזויות. הדבר המוזר הוא שהן מוּכרות. כאילו יש תבנית מוכנה שמחכה ברקע – וכשיש רעש, פחד, או אי-ודאות, התבנית פשוט נשלפת: "ארגונים סודיים", "קבוצה קטנה", "מאחורי הקלעים". ביוטיוב כבר מחכה גרסה ארוכה יותר: חיצים על מפות, מסגרות אדומות סביב פריים אקראי, ושורה תחתונה אחת. פעם קראו לזה שמועה, אחר כך עלילה, היום קוראים לזה "תוכן".

ואולי זו הנקודה החסרה: כדי שתיאוריית קונספירציה תעבוד, היא לא צריכה להתחיל ביהודים. היא צריכה להתחיל בהנחה בסיסית אחת – שהעולם לא קורה; העולם מופעל.

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

מגין אפוק, Public Domain, Shutterstock
ארבע שעות שינה, מאות יצירות והמצאות: החיים הלא צפויים של הגאונים הגדולים

מאיה מזרחי

הם נודעו בכישרון יוצא דופן, אך גם באורח חיים חריג. בין בטהובן לטסלה, מיכלאנג'לו וניוטון – דיוקן של אנשים שחיו פחות בעולם שסביבם, ויותר בעולם שבנו לעצמם

הדמיית העיר "פרקסיס" לחופי הים התיכון
סטארט-אפ של מדינה: כך נראית הבריחה של האליטה הטכנולוגית מהחברה המערבית

איל לוינטר, מאיה מזרחי

קהילות סגורות עם דמי מנוי, סינון אידיאולוגי וחוקים פרטיים - יזמי הייטק, משקיעי-על וליברטריאנים מאבדים אמון במדינות הקיימות, ומנסים לבנות אומות חדשות כמו סטארט-אפים

אבא עשיר, אבא עני
"אבא עשיר, אבא עני": הקרב האחרון של רוברט קיוסאקי נגד המערכת

יאן יקיאלק, צוות אפוק

מחבר רב המכר שמכר מיליונים ברחבי העולם סבור שהמערכת הכלכלית במערב התרחקה מקפיטליזם חופשי ומיישמת הלכה למעשה רעיונות מרקסיסטיים. בריאיון אישי הוא מדבר על כסף, חינוך והכוח שמאחוריהם – ועל הסיבות שלדבריו השיח הכלכלי דוחף לאיבוד שליטה

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק
כך השתלטה תיאוריה בת שישים שנה על השיח העכשווי נגד ישראל

איל לוינטר, מאיה מזרחי

מהפגנות הסטודנטים ועד מועצת זכויות האדם של האו"ם – תיאוריה אנטי-קולוניאלית הצליחה לשנות את האופן שבו העולם מדבר על ישראל והציונות. וכאשר מי שמנסח את השפה מעצב גם את התפיסה – משתנה גם האופן שבו העולם רואה את הסיפור כולו

לארי סנגר
"ויקיפדיה היא כיום מנוע של השמצה"

מאיה מזרחי, יאן יקיאלק

אחד משני המייסדים של ויקיפדיה, לארי סנגר, טוען בריאיון כי האנציקלופדיה שאמורה הייתה לשקף את כל נקודות המבט הפכה לכלי של צד אחד בלבד. כעת אילון מאסק מציג אלטרנטיבה – גרוקיפדיה – שמבקשת לשכתב את כללי המשחק

"האינטרנט מת", ואנחנו עוד לא הפנמנו את זה
"האינטרנט מת", ואנחנו עוד לא הפנמנו את זה

רקפת תבור

בוטים המתחזים לאנשים, אתרי חדשות הנכתבים בידי מכונות, ואלגוריתמים המכוונים את המחשבות שלנו. אין זו עוד תיאוריה אזוטרית – זו המציאות החדשה של הרשת

