"אבא עשיר, אבא עני": הקרב האחרון של רוברט קיוסאקי נגד המערכת

משהו מוזר קורה כשיושבים מול רוברט קיוסאקי. בתוך דקות הוא קופץ מבית ירוק על לוח מונופול למסוק קרב מעל וייטנאם, ומשם – היישר לבנק המרכזי ש"מדפיס כסף מהאוויר". הוא מדבר על כסף כמו על סרט פעולה: יש גיבורים ונבלים, יש מלכודות ואויבים, יש מלחמה על חירות – ויש דרך אחת להינצל: להבין את המשחק לפני שהוא בולע אותך.

כמעט כל מי ששמע על קיוסאקי שייך לאחד משני מחנות: אלה שחושבים שהוא פקח לאנשים את העיניים, ואלה שבטוחים שהוא מוכר חלום עטוף בסיסמאות. אבל בין המחנות מסתתר משהו מעניין יותר מהשאלה "מי צודק": כוח תרבותי. כי עובדה אחת קשה להכחיש – מעט מאוד ספרים על כסף הפכו לשפה כמו ספרו של קיוסאקי "אבא עשיר, אבא עני". "נכסים מול התחייבויות", "תנו לכסף לעבוד בשבילכם", "החופש חשוב יותר מהמשכורת" – אלה כבר לא רק רעיונות, אלא ממים שקיוסאקי החדיר עמוק לתודעה.