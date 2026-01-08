כניסה
מחבר רב המכר שמכר מיליונים ברחבי העולם סבור שהמערכת הכלכלית במערב התרחקה מקפיטליזם חופשי ומיישמת הלכה למעשה רעיונות מרקסיסטיים. בריאיון אישי הוא מדבר על כסף, חינוך והכוח שמאחוריהם – ועל הסיבות שלדבריו השיח הכלכלי דוחף לאיבוד שליטה

8 בינואר 2026 | חברה והיסטוריה | 18 דק׳

יאן יקיאלק, צוות אפוק

"אבא עשיר, אבא עני": הקרב האחרון של רוברט קיוסאקי נגד המערכת

משהו מוזר קורה כשיושבים מול רוברט קיוסאקי. בתוך דקות הוא קופץ מבית ירוק על לוח מונופול למסוק קרב מעל וייטנאם, ומשם – היישר לבנק המרכזי ש"מדפיס כסף מהאוויר". הוא מדבר על כסף כמו על סרט פעולה: יש גיבורים ונבלים, יש מלכודות ואויבים, יש מלחמה על חירות – ויש דרך אחת להינצל: להבין את המשחק לפני שהוא בולע אותך.

כמעט כל מי ששמע על קיוסאקי שייך לאחד משני מחנות: אלה שחושבים שהוא פקח לאנשים את העיניים, ואלה שבטוחים שהוא מוכר חלום עטוף בסיסמאות. אבל בין המחנות מסתתר משהו מעניין יותר מהשאלה "מי צודק": כוח תרבותי. כי עובדה אחת קשה להכחיש – מעט מאוד ספרים על כסף הפכו לשפה כמו ספרו של קיוסאקי "אבא עשיר, אבא עני". "נכסים מול התחייבויות", "תנו לכסף לעבוד בשבילכם", "החופש חשוב יותר מהמשכורת" – אלה כבר לא רק רעיונות, אלא ממים שקיוסאקי החדיר עמוק לתודעה.

לטענתו, הציר שעליו הכול מסתובב לא נולד בסדנת השקעות אלא ברגע אחד מתקופת לימודיו באקדמיה למסחר ימי בניו יורק – מוסד פדרלי עם משמעת כמעט צבאית. "המורה שלי לכלכלה אמר לי: אתה חייב לקרוא את המניפסט הקומוניסטי... כי אתה חייב להכיר את האויב שלך", הוא אומר בריאיון, כאילו מדובר בהמלצה על ספר חובה.

אבא עשיר, אבא עני

מגזין אפוק, Getty Images, Shutterstock

