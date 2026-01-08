מחבר רב המכר שמכר מיליונים ברחבי העולם סבור שהמערכת הכלכלית במערב התרחקה מקפיטליזם חופשי ומיישמת הלכה למעשה רעיונות מרקסיסטיים. בריאיון אישי הוא מדבר על כסף, חינוך והכוח שמאחוריהם – ועל הסיבות שלדבריו השיח הכלכלי דוחף לאיבוד שליטה
8 בינואר 2026 | חברה והיסטוריה | 18 דק׳
"אבא עשיר, אבא עני": הקרב האחרון של רוברט קיוסאקי נגד המערכת
משהו מוזר קורה כשיושבים מול רוברט קיוסאקי. בתוך דקות הוא קופץ מבית ירוק על לוח מונופול למסוק קרב מעל וייטנאם, ומשם – היישר לבנק המרכזי ש"מדפיס כסף מהאוויר". הוא מדבר על כסף כמו על סרט פעולה: יש גיבורים ונבלים, יש מלכודות ואויבים, יש מלחמה על חירות – ויש דרך אחת להינצל: להבין את המשחק לפני שהוא בולע אותך.
כמעט כל מי ששמע על קיוסאקי שייך לאחד משני מחנות: אלה שחושבים שהוא פקח לאנשים את העיניים, ואלה שבטוחים שהוא מוכר חלום עטוף בסיסמאות. אבל בין המחנות מסתתר משהו מעניין יותר מהשאלה "מי צודק": כוח תרבותי. כי עובדה אחת קשה להכחיש – מעט מאוד ספרים על כסף הפכו לשפה כמו ספרו של קיוסאקי "אבא עשיר, אבא עני". "נכסים מול התחייבויות", "תנו לכסף לעבוד בשבילכם", "החופש חשוב יותר מהמשכורת" – אלה כבר לא רק רעיונות, אלא ממים שקיוסאקי החדיר עמוק לתודעה.
לטענתו, הציר שעליו הכול מסתובב לא נולד בסדנת השקעות אלא ברגע אחד מתקופת לימודיו באקדמיה למסחר ימי בניו יורק – מוסד פדרלי עם משמעת כמעט צבאית. "המורה שלי לכלכלה אמר לי: אתה חייב לקרוא את המניפסט הקומוניסטי... כי אתה חייב להכיר את האויב שלך", הוא אומר בריאיון, כאילו מדובר בהמלצה על ספר חובה.
