"האינטרנט מת", ואנחנו עוד לא הפנמנו את זה

אתם נכנסים לקניון. השלטים מהבהבים, המוסיקה מתנגנת, המסכים מתחלפים – ורק דבר אחד חסר – אנשים. האווירה חיה, אבל החלל ריק. כך בדיוק תיאר פוסט שפורסם ב-2021 בפורום מחתרתי את מצב האינטרנט: הוא מת. לא כמטאפורה – אלא בפועל.

לפי אותו פוסט, רוב המשתמשים שאתם פוגשים ברשת אינם בני אדם, אלא בוטים. במילים אחרות, חלק גדול מהתוכן שנדמה שנכתב בידי אנשים – הוא אשליה. האלגוריתמים ובינות מלאכותיות הם אלה שמושכים בחוטים.