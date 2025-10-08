כניסה
בוטים המתחזים לאנשים, אתרי חדשות הנכתבים בידי מכונות, ואלגוריתמים המכוונים את המחשבות שלנו. אין זו עוד תיאוריה אזוטרית – זו המציאות החדשה של הרשת

רקפת תבור | 8 באוקטובר 2025 | חברה והיסטוריה | 13 דק׳

"האינטרנט מת", ואנחנו עוד לא הפנמנו את זה

אתם נכנסים לקניון. השלטים מהבהבים, המוסיקה מתנגנת, המסכים מתחלפים – ורק דבר אחד חסר – אנשים. האווירה חיה, אבל החלל ריק. כך בדיוק תיאר פוסט שפורסם ב-2021 בפורום מחתרתי את מצב האינטרנט: הוא מת. לא כמטאפורה – אלא בפועל.

לפי אותו פוסט, רוב המשתמשים שאתם פוגשים ברשת אינם בני אדם, אלא בוטים. במילים אחרות, חלק גדול מהתוכן שנדמה שנכתב בידי אנשים – הוא אשליה. האלגוריתמים ובינות מלאכותיות הם אלה שמושכים בחוטים.

הטענה נשמעה אז כמו קונספירציה משוגעת מהפינות האפלות של הרשת. אלא שבתחילת ספטמבר השנה, סם אלטמן – מנכ"ל OpenAI, יוצר צ'אט הבינה המלאכותית הפופולרי ביותר בעולם – הודה שגם הוא מתחיל לחשוש כי "תיאוריית האינטרנט המת" מתגשמת. "מעולם לא התייחסתי אליה ברצינות, אבל נראה שכיום רבים מחשבונות הטוויטר (X) מופעלים על ידי בינה מלאכותית", כתב.

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

