מכלל ה-3.5% של צ’נוות’ ועד כלל ה-25% של סנטולה – מחקרים, ניסויים ומקרי מבחן היסטוריים חושפים כיצד מיעוט קטן, נחוש ומאורגן יכול להצית "נקודת מפנה" שתשנה נורמות, עמדות ואפילו משטרים שלמים

איל לוינטר | 8 באוקטובר 2025 | חברה והיסטוריה | 21 דק׳

המסה הקריטית: מתי מיעוט קטן מצליח להפוך את הקערה על פיה

אחת השאלות המסקרנות בסוציולוגיה ובמדעי החברה היא מהו גודל הקבוצה הדרוש כדי לחולל שינוי חברתי או תפיסתי משמעותי. במילים אחרות: מהי אותה "מסה קריטית" של אנשים שצריכים להתחיל לדחוף רעיון, להפיץ אותו ולפעול למענו – כדי שיתרחש שינוי אמיתי בעמדת הציבור או במדיניות.

בספרו "נקודת המפנה", מתאר מלקולם גלדוול כיצד שינויים חברתיים רחבי היקף יכולים להתחיל מצעדים קטנים של קומץ אנשים. הוא מגדיר "נקודת מפנה" כרגע שבו מצטברת המסה הקריטית – הסף או "נקודת הרתיחה" – שבה "הכול יכול להשתנות בבת אחת". ברגע זה פעולה קולקטיבית הופכת לבת קיימה, והרעיונות מתחילים להתפשט באופן עצמאי ומואץ, בדפוס המזכיר מגפה.

כך למשל, גלדוול מתאר כיצד בשנות ה-70, כאשר שיעור האפרו-אמריקנים בשכונות מסוימות בארה"ב הגיע לכ-20%, הבחינו סוציולוגים שהקהילה "נוטה" לשינוי: מרבית התושבים הלבנים שנותרו עזבו כמעט מיד.

המסה הקריטית: מתי מיעוט קטן מצליח להפוך את הקערה על פיה

אילוסטרציה: מגזין אפוק

