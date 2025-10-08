המסה הקריטית: מתי מיעוט קטן מצליח להפוך את הקערה על פיה

אחת השאלות המסקרנות בסוציולוגיה ובמדעי החברה היא מהו גודל הקבוצה הדרוש כדי לחולל שינוי חברתי או תפיסתי משמעותי. במילים אחרות: מהי אותה "מסה קריטית" של אנשים שצריכים להתחיל לדחוף רעיון, להפיץ אותו ולפעול למענו – כדי שיתרחש שינוי אמיתי בעמדת הציבור או במדיניות.

בספרו "נקודת המפנה", מתאר מלקולם גלדוול כיצד שינויים חברתיים רחבי היקף יכולים להתחיל מצעדים קטנים של קומץ אנשים. הוא מגדיר "נקודת מפנה" כרגע שבו מצטברת המסה הקריטית – הסף או "נקודת הרתיחה" – שבה "הכול יכול להשתנות בבת אחת". ברגע זה פעולה קולקטיבית הופכת לבת קיימה, והרעיונות מתחילים להתפשט באופן עצמאי ומואץ, בדפוס המזכיר מגפה.